Wójt Daszyny, czterotysięcznej gminy pod Łęczycą, w areszcie siedzi od maja. Według śledczych miał wyłudzać unijne dotacje do ziemi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tzn. grunty należące do wójta i jego rodziny, na które przyznano dotacje, miały zostać nieobsiane. Mówiono o 92 zarzutach i 11 mln zł.

Mieszkańcy gminy nie uwierzyli i gdy tylko Zbigniew Wojtera z aresztu zdecydował się starać o reelekcję, chętnie na niego zagłosowali. W efekcie w drugiej turze wyborów dotychczasowy wójt Daszyny zdobył 72,41 proc. głosów.

ZOBACZ TAKŻE: Wójt czeka na ślubowanie w areszcie. Prokuratura postawiła mu 92 zarzuty. A mieszkańcy? Stoją za nim murem

Naruszenie prawa wybranego...

Teraz walczy o możliwość złożenia ślubowania. W związku z tym, że sąd przedłużył mu areszt do 16 lutego, Wojtera złożył wniosek, aby przetransportować go do urzędu gminy na pierwszą sesję rady gminy z 23 listopada. Prokuratura Krajowa, która przejęła sprawę, nie zgodziła się jednak na to rozwiązanie.