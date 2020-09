Chcesz dostawać mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Łodzi? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- To książka o skomplikowanych relacjach pomiędzy beletrystyką a dziennikarstwem prasowym. A także o tym, w jaki sposób na status reportaży i powieści pisanych przez reporterów wpływa czas postprawdy, w którym emocje są ważniejsze od faktów - mówi Izabella Adamczewska-Baranowska.

Jej bohaterami są m.in. reporterzy-awanturnicy: Egon Erwin Kisch, Hunter Thompson, Jacek Hugo-Bader i Ziemowit Szczerek.

- Piszę o reporterach wcieleniowych, grających w gender, rasę czy klasę, oraz o modnej obecnie powieści o prawdziwej zbrodni -

dodaje Izabella Adamczewska-Baranowska.

REKLAMA

Praca nad książką i zbieranie materiałów do niej zajęły autorce siedem lat, ale jak mówi, z samym pisaniem poszło dużo szybciej. Przydały się wolniejsze wakacje.

Iza do "Gazety Wyborczej Łódź" trafiła jeszcze na studiach. Znają ją bywalcy łódzkich teatrów. Premierowe spektakle ocenia potem na łamach "Wyborczej". I może pochwalić się ostrym piórem, co w przypadku recenzenta teatralnego jest jak najbardziej na miejscu.

Okładka książki Materiały prasowe

Kampania Trumpa i smoleńskie teorie spiskowe

- Na początku chciałam napisać zupełnie inną książkę, historycznoliteracką. Taką, którą można by zatytułować "Od Ignacego Krasickiego do Jacka Hugo-Badera". Ale uświadomiłam sobie, że wymagałoby to ode mnie benedyktyńskiej pracy w archiwach. Kiedy karierę zaczęło robić pojęcie postprawdy, po kampanii Trumpa i probrexitowskiej, uświadomiłam sobie, że o wiele ciekawsze będzie napisanie o tym, co w dziennikarstwie dzieje się dziś, w obliczu rozmontowywania przestrzeni publicznej - opowiada.

REKLAMA

W "Łże-reportażach i prawdziwych fikcjach" przeczytamy też o narracjach smoleńskich w kontekście teorii spiskowych.

Premiera książki "Łże-reportaże i prawdziwe fikcje" Izabelli Adamczewskiej-Baranowskiej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w czwartek 24 września o godz. 18 w księgarni Do Dzieła, ul. Próchnika 3.