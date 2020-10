Chcesz dostawać mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Łodzi? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

4 sierpnia doszło do eksplozji saletry amonowej w porcie w Bejrucie w Libanie. Zginęło 190 osób, ponad 6,5 tys. odniosło obrażenia, a ponad 300 tys. straciło domy. Na pomoc jako jedni z pierwszych ruszyli polscy strażacy, także ci z Łodzi. Przypadek sprawił, że na miejscu był też łódzki duchowny ks. Przemysław Szewczyk, posługujący w parafii pw. św. Brata Alberta na Widzewie-Wschodzie w Łodzi.

Bohatersko polegli strażacy z Bejrutu

Dwa tygodnie później przeprowadziliśmy wywiad z st. kpt. Aleksandrem Mirowskim ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Łódź" Państwowej Straży Pożarnej, który właśnie wrócił z Bejrutu, oraz z ks. Szewczykiem, który starał się zorganizować pomoc dla dotkniętych katastrofą. Duchowny w rozmowie z "Wyborczą" opowiadał m.in. o tragicznej sytuacji rodzin miejscowych strażaków, którzy zginęli bohaterską śmiercią.

Jednym z poległych strażaków był 23-letni Ralph, który z trudem odkładał zarobione pieniądze na pomoc rodzinie i własny, rychły ślub. Zginął także Elias, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej ożenił się, oraz Charbel, który osierocił dwie małe córeczki.

Wraz z innymi ruszyli na pewną śmierć, ratując ludzi w porcie. Pojechali gasić pożar fajerwerków. - Zginął podczas wybuchu. W piątek znaleziono ciało Ralpha, w sobotę był pogrzeb. Więcej niż pogrzeb. Manifestacja. Cała dzielnica żegnała bohatera - wspominał ks. Szewczyk. - W historii Ralpha i innych poległych strażaków jak w soczewce skupia się cały dramat Libańczyków. Zginęli niewinni ludzie. Często jedyni żywiciele rodziny. Z całej dziesiątki zmarłych kompanów Ralpha znam rodziny trzech. Materialnie tam jest teraz dramat. Żadna z nich nie dostanie pomocy od państwa. Są pozostawione samym sobie. Staram się odnaleźć pozostałe rodziny strażaków.

Właśnie podczas tego wywiadu spontanicznie narodził się pomysł: a gdyby tak łódzcy strażacy, którzy wrócili z Bejrutu, pomogli rodzinom poległych libańskich kolegów po fachu?

Na zmianę słów w realne czyny nie trzeba było długo czekać. Łódzcy strażacy postanowili, że pomogą, jak mogą.

Łódzcy strażacy ponownie pomogą Libańczykom

Gestem łódzkich strażaków wzruszony jest ks. Szewczyk, który nadal przebywa w Libanie.

- Bardzo cieszy, jak zawsze, kiedy dzieje się dobro, a z drugiej strony porusza inne struny w duszy, te głęboko zasmucające, bo nie byłoby tej zbiórki, gdyby nie tamta niewyobrażalna tragedia. Dziś do mnie dotarło, że jeśli zbierzemy środki na pomoc, trzeba będzie stanąć przed młodą Libanką, wdową po Eliaszu, która straciła męża 2 tygodnie po ślubie - mówi ks. Szewczyk.

Kampania Help for firefighers Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Żeby zebrać pieniądze dla rodzin, strażacy sami stworzyli materiały filmowe oraz stronę internetową ich akcji "Help for firefighers", gdzie można przeczytać historie poległych strażaków. Na każdym z filmów stworzonym na potrzeby kampanii przedstawiona jest historia jednego ze zmarłych strażaków oraz jednego z łódzkich, którego z poległym bohaterem coś łączy, np. ma dzieci w podobnym wieku, które czekają na niego w domu, podczas gdy on walczy o ludzkie życie.

- Mam na imię Wojtek. Jestem strażakiem od 16 lat. Podobnie jak Charbel, strażak z Libanu, który wyjeżdżając do pożaru magazynu portowego, miał nadzieje ugasić, uratować ludzkie życie, ludzkie zdrowie i wrócić bezpiecznie do swojej rodziny, do żony i dwójki dzieci. To taka sama sytuacja jak u mnie. Na mnie też czeka rodzina. Niestety Charbel nie wrócił z akcji. Nie wrócił do domu. Jego rodzina czeka na naszą pomoc - mówi na jednym z nagrań łódzki strażak.

Zbiórka pieniędzy zorganizowana jest z inicjatywy samych łódzkich strażaków przez łódzką Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dom Wschodni”, prowadzonym przez ks. Szewczyka, oraz pod patronatem Komendanta Głównego PSP. Rozpoczęła się 4 października i potrwa do 14 października.

Wpłat można dokonywać za pomocą zbiórki na Facebooku, przez stronę internetową www.helpforfirefighters.pl lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”, podając w tytule wpłaty „Straż”: mBank 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388.