Kiedy dwa lata temu Dariusz Kotwica, łodzianin, wyszedł z domu i poczuł ból w łydce, nie zaniepokoił się. Ból się jednak utrzymywał, więc za namową żony, Małgosi, poszedł do lekarza. W końcu, po wielu wizytach i chodzeniu od jednego specjalisty do drugiego, chirurg zrobił mu USG. Kiedy zobaczył, co pokazuje badanie, kazał mężczyźnie od razu po wyjściu z przychodni jechać do szpitala.

Dla Dariusza oznaczało to wejście na ring. Tym razem musiał zawalczyć o siebie, a nie - jak do tej pory - o innych.

Runda 1. Diagnoza

- Mąż pracował i jego pensja była naszym głównym źródłem utrzymania, ale jednocześnie razem ze mną prowadził firmę, która specjalizowała się w organizacji wydarzeń, przede wszystkim różnego rodzaju akcji charytatywnych. Zajmował się tam niemalże wszystkim: od szukania sponsorów, poprzez rozstawianie krzeseł, aż po lepienie pierogów i przygotowywanie sałatek, kiedy się okazało, że zamówiony catering nie wystarczy dla wszystkich gości - śmieje się Małgosia.

- Po tej ostatniej akcji pozostał mi niedoprany garnitur pobrudzony bigosem - żartuje Dariusz.

W ten sposób małżeństwo przygotowało szereg wydarzeń - m.in. stworzyli w Łodzi Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych na rzecz ofiar przemocy, organizowali akcje pomocowe dla Domu Samotnej Matki w Łodzi czy bezdomnych zwierząt ze schroniska "Na Paluchu" w Warszawie, od lat wspierali Krajowe Towarzystwo Ludzi z Autyzmem.

Dariusz pracował nawet wtedy, kiedy zaczął chorować. Nie chciał pozwolić, żeby diagnoza, którą usłyszał - miażdżyca tętnic - całkowicie zmieniła jego życie. Na jedno z ostatnich organizowanych przez siebie wydarzeń - w Lublinie - nie dojechał. Powstrzymał go ból.

Runda 2. Drugie piętro

Choroba kilkakrotnie próbowała go znokautować. Przebył osiem operacji, niektóre wielogodzinne. Kiedy zaświeciło się światełko nadziei i Dariusz został zakwalifikowany do terapii komórkami macierzystymi, wybuchła pandemia i wszystko stanęło. Mężczyzna dwa miesiące spędził w łóżku. Zmagał się z bólem, na który pomagała jedynie morfina. W nogę zaczęła się wdawać martwica.

- Zaczęliśmy szukać lekarza, który by męża przyjął. Nikt nie chciał, nikt się nami nie interesował. Wysyłali nas na SOR, podczas gdy Dariusz nie mógł wstać z łóżka, a co dopiero pojechać do szpitala - wspomina Małgosia.

- Kiedy znaleźliśmy lekarza, który zgodził się na wizytę, musiałem zejść z drugiego piętra, a nie byłem w stanie chodzić. Nikt z rodziny nie był w stanie mnie znieść, bo ja mam 1,93 m wzrostu i ważę ponad 100 kilogramów. Musiałem zjeżdżać po schodach na pośladkach, siedząc na poduszce. Pomagał mi nasz 18-letni syn. Zajęło nam to 45 minut - mówi Dariusz.

Przez chorobę i chroniczny ból mężczyzna przez prawie dwa lat niemalże nie wychodził na dwór. A potem w maju 2020 roku przyszedł największy kryzys.

Runda 3. Amputacja

Kolejna operacja, kolejny raz nieudana. Tym razem jednak konsekwencje były poważniejsze. Do organizmu wdała się sepsa. Lekarze podjęli decyzję - jedynym wyjściem jest amputacja nogi.

Ale walka trwała nadal. I to nie tylko z chorobą, ale wszystkimi codziennymi przeciwnościami. Dariusz z rodziną do tej pory mieszkał na drugim piętrze. Nie jest w stanie się tam dostać, poruszając się na wózku. Od operacji pomieszkuje w mieszkaniu teściowej, na parterze. Towarzyszy mu żona - kiedy może, bo żeby utrzymać rodzinę, zapłacić za leki czy za rehabilitację (na początku prywatną, bo wizyta po amputacji na NFZ została wyznaczona dopiero na za 2 miesiące) musiała podjąć pracę niezwiązaną z jej wykształceniem i doświadczeniem w innym niż Łódź mieście.

- To z pensji męża głównie się utrzymywaliśmy, akcje charytatywne urządzaliśmy bardziej z pasji niż dla zysku. Kiedy mąż nie był już w stanie pracować, musiałam znaleźć inne zajęcia, które pozwoliłoby nam przeżyć - mówi Małgosia. - Z wykształcenia jestem animatorką kultury, mam ogromne doświadczenie zawodowe, bogate CV, na koncie trzy wydane książki, a mimo to tutaj nie udało mi się znaleźć żadnej pracy, za którą nie zaoferowano by mi 1780 zł. A to za mało, żebyśmy byli w stanie się utrzymać w obecnej sytuacji - dodaje.

Runda 4. Proteza

Kotwicowie planują remont mieszkania, który dostosuje je do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Trzeba poszerzyć wąskie drzwi, bo zwyczajnie dziś nie mieści się w nich wózek inwalidzki, obniżyć wannę. Powoli na niego oszczędzają.

Jest jednak szansa, aby Dariusz żył względnie normalnie - proteza. Na rynku są różne oferty, niektóre kosztują nawet 300 tys. zł.

- My wybraliśmy najprostszy możliwy model. Najważniejszy warunek to, aby była wyposażona w staw kolanowy, bo tylko dzięki temu będę w stanie wejść na drugie piętro bez większego bólu - mówi mężczyzna.

Proteza, którą wybrał Dariusz, kosztuje niecałe 80 tys. zł. Dzięki temu, że w ostatnich tygodniach mężczyźnie przyznano orzeczenie o niepełnosprawności w marcu 2021 roku będzie mógł się postarać o dofinansowanie z PFRON, maksymalnie 25 tys. zł. Jeśli zostanie mu ono przyznane, resztę i tak trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni, inaczej dotacja przepadnie. Do tego dochodzi koszt rehabilitacji. W sumie potrzebne jest około 90 tys. zł. Rodzina zdecydowała się rozpocząć zbiórkę za pośrednictwem Fundacji SiePomaga.

- Długo czuliśmy przed tym opór. Zawsze to my pomagaliśmy innym, jak mielibyśmy teraz o tę pomoc prosić? Wstydziliśmy się. Baliśmy się hejtu. Ale to kwota, która przerasta nasze możliwości, a nie chcieliśmy przyjmować prywatnych darowizn. W końcu daliśmy się namówić znajomej, aby spróbować dostać się do fundacji, która z zebranych pieniędzy opłaca cel, na który zbieramy - mówi Małgosia, która wkrótce potem założyła też grupę licytacyjną na Facebooku.

Fundusze zbierane są od połowy sierpnia. Do tej pory udało się zgromadzić zaledwie około 20 tys. zł.

Anna Gronczewska, która pomaga potrzebującym prowadzić grupy licytacyjne na Facebooku, w tym tę dotyczącą Dariusza (wraz z dwiema innymi osobami), mówi: - To nie chore dziecko ani osoba śmiertelnie chora, a takie zbiórki cieszą się największym powodzeniem. Na stronie fundacji trudno się ją nawet odnaleźć, więc zbiórka tak naprawdę stoi. Ja zwróciłam na nią uwagę dlatego, że sama jestem opiekunem prawnym osoby, która również miała amputowaną nogę i wiem, jak trudną przeprawą jest walka o protezę.

Runda 5. Taniec i bieganie

- Dzięki pogodzie ducha mąż się nie załamał. Mamy też syna, który też potrzebuje opieki, co też daje mu siłę. Ale czasem widzę, jak tęsknym wzrokiem patrzy przez okno, wspomina to poprzednie, aktywne życie - przyznaje Małgosia. - Ostatnio koleżanka wysłała nam zdjęcie sprzed 10 lat, jak wywijamy na parkiecie na zabawie tanecznej. Wierzę, że mąż jeszcze ze mną zatańczy.

Dariusz: - Uda nam się zebrać te pieniądze, wiem to. Ja jeszcze mam zamiar biegać. A wtedy dogonię wszystkich, którzy mi dziś pomagają, i ich osobiście uściskam.

