"Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia utworzenie pierwszej w Europie nowoczesnej instytucji pełniącej rolę ministerstwa edukacji. Niemal 250 lat temu Komisja Edukacji Narodowej zastąpiła system szkolnictwa prowadzony przez zakon jezuitów, cechujący się konserwatyzmem, brakiem otwartości, propagowaniem treści religijnych - przy zaniedbaniu innych przedmiotów. Brzmi znajomo?" - pisze na swojej stronie na Facebooku Komitet Obrony Demokracji.

Przypomina, że zgodnie z nowymi ustaleniami dwa ministerstwa: edukacji i szkolnictwa wyższego są połączone. Na szefa tego resortu wybrano Przemysława Czarnka znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. na temat społeczności LGBT. - Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - mówił poseł Przemysław Czarnek,

"Jego poglądy stwarzają zagrożenie dla wychowania dzieci i młodzieży w duchu otwartości, tolerancji, zrozumienia świata oraz warunków rozwoju nieskrępowanej światopoglądem nauki" - pisze KOD.

Dlatego ogłasza akcję "Alarm dla edukacji i nauki!" i w środę, 14 października o godz. 18 przy ul. Piotrkowskiej 143 przed siedzibą PiS organizuje manifestację

" W czasie pandemii trudno zachęcać do licznych zgromadzeń, musimy być odpowiedzialni za siebie i innych" - zaznaczają organizatorzy i proszą o zachowanie bezpiecznych odległości oraz noszenie masek.

Dzień na manifestację jest nieprzypadkowy, bo 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela.

