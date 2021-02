Pogoda właśnie się zmienia. Po ostatnich dniach z ujemnymi temperaturami nad Polskę zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Najniższa temperatura w powiecie łódzkim nie powinna przekroczyć -2 stopni Celsjusza.

CZYTAJ TAKŻE: Atak zimy w Łodzi. Intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, opóźnienia MPK Łódź

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu łódzkiego. Zgodnie z przewidywaniami meteorologów od północy do godz. 10 rano w środę, 17 lutego, miejscami będzie padał marznący deszcz i mżawka.

Kierowcy mogą więc spodziewać się gołoledzi na drogach.

Służby drogowe apelują o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

Pogoda w Łodzi. Znowu spadnie śnieg

Jak prognozują synoptycy, w kolejnych dniach w regionie łódzkim można spodziewać się przelotnych opadów śniegu, który będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i deszcz.

REKLAMA

Chcesz wiedzieć pierwszy, co ważnego dzieje się w Łodzi? Wyślemy Ci to na komórkę. Ściągnij aplikację „Wyborczej” i czekaj na powiadomienia. Zobacz, jak to zrobić >>>