Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce (marzec 2020) bezrobocie w woj. łódzkim rośnie. Niemal cały czas, wyłączając okres letni, gdy poluzowane były obostrzenia. W regionie na koniec stycznia w bazie urzędów pracy było łącznie 70 140 bezrobotnych osób. W stolicy województwa - 21 550.

To, w jaki sposób koronakryzys wpłynął na rynek pracy, można sobie uzmysłowić, chociażby porównując powyższe dane ze styczniem 2020. Wówczas w woj. łódzkim oficjalnie było 61 807 osób bezrobotnych. W samej Łodzi - 17 283.

Pewną pomocą może być to, że rząd właśnie przedłużył program mikrodotacji. Od 1 lutego mikro- i małe firmy mogą starać się o bezzwrotne 5 tys. zł. Do łódzkiego urzędu pracy wpłynęło 1040 wniosków o takie dotacje.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi: Czekamy na wnioski

- Do 31 marca można składać wnioski o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności - informuje Monika Pawlak, rzeczniczka Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Branże, które mogą z tego skorzystać, znaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 stycznia.

Do uzyskania dotacji potrzebny jest status mikro- albo małego przedsiębiorcy. Ale to nie koniec warunków stawianych firmom.

- W uproszczeniu przedsiębiorca musi cały czas prowadzić działalność, a jego przychód ze stycznia 2021 musi być o 40 proc. niższy niż w styczniu 2020 (lub w miesiącu poprzednim) - podaje Pawlak.

Bezzwrotna dotacja, ale jest warunek

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia dotacji. Dofinansowanie można łączyć z innymi formami pomocy z państwowych pieniędzy, które przyznaje powiatowy urząd pracy.

Wnioski o dotacje należy składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl do PUP właściwego dla siedziby przedsiębiorcy (w Łodzi do tego urzędu). - Termin składania wniosków mija 31 marca - podaje Pawlak.

