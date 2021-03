Julka od początku miała pod górkę. Przyszła na świat z zespołem wad genetycznych, których jest zdecydowanie za dużo jak na jednego człowieka. Nieruchome gałki oczne, rurka tracheotomijna w szyi. Do tego nieruchoma żuchwa, więc Julka nie mogła zamknąć buzi. Nie mogła też jeść, była karmiona bezpośrednio sondą do żołądka. Jej choroba była bardzo widoczna.

Ciężko chorą dziewczynkę rodzice zostawili po narodzinach w szpitalu. System ją skreślił. Tak ciężko chorych dzieci nie przyjmują w domach dziecka. - Jej życie było bardzo smutne - wspomina Marta Libiszowska z Domu w Łodzi. - W czasach niemowlęcych, gdy dzieci są przez kochających rodziców noszone, tulone, pocieszane, ona była sama.

Długa droga do mamy

Maleńka Julka trafiła do hospicjum dla dorosłych na Pomorzu. Jej towarzyszami byli terminalnie chorzy ludzie. Jest z tych czasów nagranie, na którym mała Juleczka asystuje pielęgniarce hospicyjnej przy opiece nad leżącym pacjentem bez kontaktu.

Gdy Julka miała pięć lat, zamieszkała w Domu w Łodzi. To jedyny taki dom w Polsce - stworzony 13 lat temu przez Fundację Dom w Łodzi - który daje schronienie dzieciom porzuconym przez rodziców i ciężko chorym. Jej forma kontaktu ze światem ograniczała się do machania rączkami. A gdy jej się coś nie podobało, rzucała się na ziemię.

Taką Julkę zobaczyła Monika, wolontariuszka. Najpierw widziała ciężko doświadczoną przez los i niepełnosprawną małą dziewczynkę. Później zaczęła się z nią komunikować - na migi, bo zna język migowy. A później poczuła, że Julka jest dla niej kimś więcej niż podopieczną. - Widziałam bystrą i upartą dziewczynkę z poczuciem humoru - opowiadała "Wyborczej". Gdy Julka ciężko chorowała, to Monika spędzała długie godziny przy szpitalnym łóżku, trzymając malutką za rękę.

Mijały lata. Julia przechodziła kolejne operacje, m.in. skomplikowaną procedurę wstawienia implantu stawu w żuchwie, aby uzyskać chociaż minimalną ruchomość. Monika wciąż była obok. Dojrzewała do najważniejszej decyzji w swoim życiu. Zrobiła kurs dla rodzin zastępczych. I któregoś dnia powiedziała Julce, już wtedy nastolatce: "Chcę, żebyś ze mną zamieszkała". Julka nie rozumiała. "Na jak długo?", spytała. I usłyszała: "Na zawsze, Julcia, na zawsze".

Pomoc pilnie potrzebna!

I tu powinno zabrzmieć: "I żyły długo i szczęśliwie". Gdyby to była bajka. Ale nie jest. Bo niedawno okazało się, że Julka jest bardzo chora. - Kilka miesięcy temu wykryto u niej aplazję szpiku. To oznacza, że szpik Julii nie produkuje wystarczającej ilości płytek krwi oraz czerwonych i białych krwinek - mówi Marta Libiszowska z Domu w Łodzi. - Jest słaba, ma bardzo osłabioną odporność. To stan zagrożenia życia.

Julka niedawno obchodziła swoje 18. urodziny. Tego dnia ekipa przyjaciół z Domu w Łodzi śpiewała jej pod szpitalnym oknem "Sto lat", a jubilatka nie mogła nawet podejść i pomachać. Leżała w łóżku i miała przetaczaną krew. - Na żaden z leków Julka nie zareagowała. Ostatecznością jest przeszczep szpiku, w przypadku Julki, między innymi z powodu innych schorzeń i ogólnego stanu zdrowia, jest to zabieg obarczony ogromnym ryzykiem - mówi Libiszowska. - Dlatego lekarz prowadzący chce spróbować leku Revolade. To wielka szansa na poprawę stanu Julki. Ale lek jest nierefundowany. Kuracja kosztuje 12 tys. zł miesięcznie. Po pół roku będzie wiadomo, czy wystarczy to lekarstwo, czy konieczny będzie przeszczep.

Dlatego Fundacja Dom w Łodzi organizuje zbiórkę na leczenie Julki. [tu linkt do zbiórki].

Julce można także pomagać, biorąc udział w aukcjach organizowanych na FB Domu w Łodzi [tu link do licytacji] - licytując albo wystawiając produkt lub usługę.