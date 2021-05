Jeśli chodzi o inwestycje w Łodzi, to prace na Włókienniczej obejmują nie tylko remont ulicy, ale też gruntowną przebudowę we wnętrzach kamienic i na podwórkach. Ta rewitalizacja w Łodzi ma sprawić, że zmieni się cały kwartał. Nowa Włókiennicza ma być impulsem do rozwoju tej części Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi w poniedziałek 24 maja pochwalił się półmetkiem prac. Pokazał, jaką metamorfozę przeszła ulica Włókiennicza. Wzrok przyciąga elewacja kamienicy z kariatydami. To nowy element, ale nie brakuje też dbałości o historyczny detal.