W najbliższą środę, 11 sierpnia na posiedzeniu Sejmu ma zostać podjęty temat "Lex TVN", ustawy medialnej zaproponowanej przez grupę posłów PiS na początku lipca. Pomysł wywołuje poruszenie zarówno wśród polityków, jak i w społeczeństwie. Jego zapisy uderzają w niezależność mediów, przede wszystkim - TVN 24, który gdyby nowe prawo weszło w życie, mógłby zostać pozbawiony koncesji. W Sejmie ma się odbyć na ten temat debata.

Zanim do tego dojdzie, we wtorek, 10 sierpnia o godz. 18 w całej Polsce odbędą się manifestacje w obronie wolnych mediów. W Warszawie obywatele i obywatelki spotkają się pod Sejmem, w Łodzi - na placu Wolności i przemaszerują do pasażu Schillera.

Jak podkreśla Mirosław Michalski, przewodniczący łódzkiego KOD, manifestacja nie odbędzie się jedynie w obronie TVN-u, ale również innych wolnych mediów w Polsce. Dlatego też hasłem wtorkowego marszu będzie "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!".

"My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny - stajemy razem - by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce" - piszą organizatorzy łódzkiej manifestacji. Wśród nich są, oprócz łódzkiego KOD, Niepokorni Obywatele i Klub Pozytywnej Wyobraźni. - "Bo Wolne Media to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie to Wolna Polska!" - dodają.

Protest przeciwko "Lex TVN". "Boją się prawdy, bo prawda ich obnaża"

Na szerszy kontekst planów PiS zwraca uwagę również Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Podkreśla:

"Dziś pod pręgierzem stoi TVN. Jutro może być Onet. Pojutrze „Wyborcza", mimo że władza obdarza nas miłością nieustannie. Są bowiem sposoby, wzorem Orbána, jak uciszyć, zneutralizować gazetę czy portal tak, żeby to wyglądało na zwykły biznes i nie oburzało, choć naprawdę to atak na wolność słowa. Boją się prawdy, bo prawda ich obnaża. Prawda zagraża ich władzy".

Do ogólnopolskich protestów KOD dołączyło już ponad 70 miejscowości.

Dołącz do łódzkiego protestu KOD w obronie wolnych mediów