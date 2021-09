Poland Business Run wystartuje po raz dziesiąty. Po raz drugi organizatorzy z powodu pandemii zdecydowali się na formułę wirtualną. W niedzielę (5 września) każdy członek sztafety do godz. 18 czasu polskiego musi pokonać 4 km, ale może pobiec, gdziekolwiek akurat przebywa. Udokumentowany wynik należy przesłać za pomocą aplikacji lub strony internetowej Poland Business Run. Kiedy cała drużyna zgłosi wyniki, znajdzie się w klasyfikacji generalnej.

– Szkoda, że nie możemy tych dziesiątych urodzin świętować razem i hucznie, tak jak byśmy chcieli, ale bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Ogromnym prezentem jest dla nas rekordowa liczba zapisanych zawodników, której absolutnie nie spodziewaliśmy się w tak niepewnych czasach. Dzięki temu spełnia się nasze urodzinowe życzenie, żeby pomóc w tym roku co najmniej stu beneficjentom.

Komu pomogą biegacze

Wśród podopiecznych fundacji z całej Polski są różne osoby – takie, które urodziły się z niepełnosprawnościami, i te, które amputacje przeszły z powodu choroby lub wypadku. Dzieci, rodzice i seniorzy, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy fizyczni, sportowcy amatorzy i paraolimpijczycy. Ludzie kochający życie, ale potrzebujący wsparcia.

Wśród beneficjentów na razie są cztery osoby z regionu łódzkiego. 13-letni Kuba z Pabianic urodził się bez ręki i potrzebuje protezy, która pozwoli mu realizować marzenia. Najlepiej, by mogła się zginąć w łokciu. Agnieszka z Łodzi w wyniku wypadku komunikacyjnego przeszła amputację prawej nogi na wysokości uda. By spełnić marzenie o podróży w Alpy, potrzebuje rehabilitacji i nowej, bardziej zaawansowanej technologicznie protezy.

44–letni Tomasz z Dąbrówki Wielkiej stopę stracił w pracy. W wyniku powikłań konieczne były kolejne amputacje – ostatnia nad kolanem. Z zawodu jest konstruktorem maszyn i „złotą rączką". – Moja praca to ciągła wspinaczka, średnie wysokości maszyn to od 4 do 50 metrów. Czuję się prawie jak ściankach wspinaczkowych – śmieje się. Dofinansowanie do protezy poprawi komfort jego życia i, jak mówi, pomoże mu odzyskać wiarę w ludzi.

Trzy lata starszy Darek z Ruśca w 2010 roku został napadnięty przez nożownika. Jest sparaliżowany od pasa w dół. Jego pasje to wędkarstwo i strzelectwo sportowe, które mimo niepełnosprawności cały czas uprawia. Największym marzeniem jest samodzielne chodzenie, dlatego rehabilituje się po pięć godzin dziennie. Dzięki dofinansowaniu z Poland Business Run zakupi skuter elektryczny, co pozwoli mu sprawniej się przemieszczać.

Ebi pobiegnie w Holandii

Poland Business Run może liczyć na wielu ambasadorów: sportowców, artystów, dziennikarzy czy aktorów, którzy propagują ideę pomagania osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu. Jednym z nich jest Euzebiusz Smolarek, 47–krotny reprezentant Polski w piłce nożnej. W 2019 roku, kiedy odbyła się tradycyjna formuła sztafetowa, stanął ze swoją drużyną – Polskim Związkiem Piłkarzy na starcie biegu w Łodzi. W ubiegłym roku swoje cztery kilometry zaliczył w Holandii, gdzie na co dzień mieszka. W tym roku będzie podobnie.

– Z jednej strony formuła tradycyjna bardzo mi się podoba, bo można rywalizować z innymi zawodnikami i być świadkiem święta pomagania potrzebującym. Można też na żywo zobaczyć osoby, które wspieramy, porozmawiać z nimi, poznać ich historię i dodać otuchy – mówi Smolarek. – Nie zawsze jednak mogę być na początku września w Polsce, więc bieg wirtualny mi odpowiada, bo mogę w nim uczestniczyć właśnie z Holandii. A reszta członków sztafety pobiegnie w Łodzi. Ta formuła chyba też sprawiła, że tak wiele osób się zapisało, co pozwoli pomóc większej liczbie podopiecznych fundacji.

Poland Business Run. Można jeszcze Pomagać Bardziej

Jeśli chciałbyś pomóc takim osobom jak Kuba, Agnieszka, Darek czy Tomasz, to nic straconego! Choć zapisy na bieg są już zamknięte, wciąż jeszcze można wesprzeć szczytny cel przez akcję „Pomagam Bardziej". Wystarczy otworzyć listę uczestników na stronie biegu i za pośrednictwem jednej z drużyn przelać dowolną kwotę, która trafi do potrzebujących.

Więcej informacji na www.polandbusinessrun.pl.