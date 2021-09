Sieć rzek o rwącym nurcie: to był jeden z powodów osadzenia w Łodzi przemysłu włókienniczego.

- Na potrzeby produkcji włókienniczej najlepsze warunki spełniał Jasień i Lamus - strugi o szybkim nurcie, porównywalnym z górskimi potokami. Doskonale nadawały się do napędzania pierwszych włókienniczych maszyn - podaje Miłosz Wika, rzecznik ZWiK w Łodzi. I dodaje, że "famuły Poznańskiego przy Ogrodowej postawiono na dawnym dopływie Łódki. Na kolejnym dopływie Łódki stała część dawnych zakładów Biedermanna przy skrzyżowaniu Północnej z Kilińskiego".

Historia Łodzi. Gdy rzeki zamieniły się w ściek

Gdy jednak ich wody zostały zanieczyszczone przez produkcję, fabrykanci ukryli rzeki w kanałach. Pamiętajmy, że do rzek i kanałów trafiały też nieczystości, ponieważ Łódź stosunkowo późno doczekała się kanalizacji.

Miłosz Wika: - Woda z zanieczyszczonych ściekami rzek nie nadawała się do produkcji włókienniczej. Zastąpiono ją wodą z ujęć głębinowych. Rabunkowe korzystanie z tych zasobów doprowadziło do zaniku źródeł lokalnych cieków.

REKLAMA

Był też inny powód: wykorzystanie dolin rzek pod zabudowę wraz z rozbudową miasta.

"Pod ziemię skryto też Łódkę, a właściwie otwarty kanał ściekowy, który przebiegał przez najgęściej zaludnioną część Łodzi – Stare Miasto. Trafiały do tego kanału nie tylko ścieki z zakładów Biedermanna czy Browaru Anstadta, ale również te bytowe z okolicznych domów - wyrzucano do Łódki wszystko co zostało po targach: rybnym, mięsnym i warzywnym" - podaje ZWiK.

Historia Łodzi. Zdjęcia z regulacji łódzkich rzek

- W archiwach ZWIK zachowały się zdjęcia z czasów regulacji łódzkich rzek, z lat 20 i 30-tych XX wieku. Oglądając je uświadamiamy sobie, ile było rzeczek, ile było też mostów w centrum Łodzi. Porównując archiwalne zdjęcia ze współczesną miejską zabudową spostrzeżemy na przykład, że na trawniku przed blokami przy Drewnowskiej czy wzdłuż jednej alei w parku Śledzia płynęła Łódka. Który z kierowców przejeżdżający pod wiaduktem kolejowym na Drewnowskiej ma świadomość, że jedzie wzdłuż rzeki Łódki? Płynie ona tam w betonowym kanale, powodując zwężenie jezdni pod wiaduktem - podaje Wika.

Historia Łodzi. Sławojki nad Bałutką

Zauważając, że zdjęcia sprzed 100 lat nie są w stanie oddać jednego elementu: zapachu rzek zamienionych w ścieki.

REKLAMA

"Najbardziej sugestywne są zdjęcia Jasienia przy ulicy Pięknej – autor fotografii doskonale uchwycił płynącą brunatna ciecz, z której parują chemiczne wyziewy. Idylliczny widok Bałutki zaburzają ustawiane przy brzegu rzeki „sławojki", których zawartość trafiała bezpośrednio do strugi" - czytamy.