Ministerstwo Zdrowia informuje o dobowym przyroście zakażeń koronawirusem. Sytuacja robi się niepokojąca, bo 8 września to już 533 zakażenia w Polsce. A to o 127 więcej w porównaniu do poprzedniej doby. Najwięcej pozytywnych wyników - 63 - odnotowano w województwie mazowieckim, 61 w województwie lubelskim, 50 w województwie dolnośląskim, a 47 w województwie małopolskim.

Koronawirus w Łódzkiem zabił kolejne trzy osoby

Na piątym miejscu jest Łódzkie z liczbą 39 zakażeń (tyle samo jest w województwach śląskim i zachodniopomorskim). W porównaniu do poprzedniej doby w regionie łódzkim zanotowano ponad 30-procentowy wzrost liczby zakażonych.