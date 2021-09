Protest odbędzie się pod hasłem „Wolne media, wolna Polska w Europie". Powodów do spotkania jest kilka.

Po pierwsze - "lex TVN", nad którym ponownie pochyli się Sejm na najbliższym posiedzeniu. To rozpoczyna się w środę.

Przypomnijmy, że projekt został zaproponowany przez grupę posłów PiS na początku lipca. Zapisy ustawy uderzają w niezależność mediów, przede wszystkim - TVN 24, który - gdyby nowe prawo weszło w życie, mógłby zostać pozbawiony koncesji. 11 sierpnia przegłosował ją Sejm - dzięki reasumpcji głosowania zarządzonej - według ekspertów - bezprawnie przez marszałek sejmu Elżbietę Witek. Przeciwko niej zagłosował 9 września Senat, dlatego ponownie wraca ona do Sejmu.

"I może zostać, jak poprzednio, przegłosowana, nawet przy pomocy »reasumpcji«. Za wszelką cenę" - ostrzega łódzki Komitet Obrony Demokracji, organizator wtorkowego protestu.

Łodzianie w obronie wolności mediów

Jednak "lex TVN" to tylko jedna z przyczyn, dla których łodzianie wyjdą na ulice.

"Stan wyjątkowy, wprowadzony na terenach przygranicznych po to, by podbić emocje oraz ograniczyć dostęp mediów do tych terenów, to nic innego, jak odcięcie nas, obywatelek i obywateli od wiedzy o wydarzeniach na granicy oraz o losach uchodźców. Groźby wyprowadzenia Polski z UE są już jawnie głoszone przez czołowych polityków PiS. Dość tego Mówimy stanowcze: NIE! Nie dla mediów partyjnych! Nie dla ograniczania prawa do informacji! Nie dla wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej!" - argumentują organizatorzy.

Łódzki protest rozpocznie się we wtorek 14 września o godz. 18 w pasażu Schillera.

"Stańmy razem - by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce, wobec wszelkich działań mających wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej" - apeluje KOD.

Również we wtorek o tej samej godzinie co w Łodzi na ulice wyjdą mieszkańcy kilkudziesięciu innych polskich miast, m.in. Kielc, Lublina, Bydgoszczy, Opola czy Katowic.

Protesty planowane są także w innych miastach województwa łódzkiego. Odbędą się ona na pewno w Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim.

