Uwaga, oszustwo. Fałszywe SMS-y o kwarantannie! GIS ostrzega: to próba wyłudzenia danych. Do użytkowników telefonów w całym kraju w czwartek, 23 września, zaczęły napływać dziwne i niepokojące SMS-y: „Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu. Więcej informacji na stronie (tu link)". Z redakcją kontaktowali się zdziwieni ludzie: – Skąd taka wiadomość? O nikim zakażonym koronawirusem nie wiem. Skąd ta informacja? Od sanepidu? Przecież oni chyba dzwonią – mówił jeden z czytelników.

Okazuje się, że takie SMS-y napływają do Polaków masowo. Zareagował już Główny Inspektor Sanitarny, który ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. „Jest to próba wyłudzenia danych osobowych" – czytamy na stronie GIS. Osoby, które otrzymały wiadomość od oszustów, nie powinny otwierać przesłanego w SMS-ie linku. „Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron" – zapewniają w GIS.