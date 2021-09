Targi to dobra okazja do znalezienia mieszkania w szybko kurczącej się ofercie łódzkich deweloperów, a warto się zdecydować, bo mieszkania drożeją z miesiąca na miesiąc. Co dalej z cenami mieszkań? To pytanie zadają sobie tej jesieni wszyscy, którzy myślą o kupnie nowego lokum. Oferta deweloperów we wszystkich dużych miastach w Polsce kurczy się z niespotykaną dotąd prędkością. Oprócz popytu konsumpcyjnego umacnia się również popyt inwestycyjny – wiele osób decyduje się na kupno jednego lub kilku mieszkań pod wynajem lub po prostu jako ochronę kapitału w niepewnych gospodarczo czasach.

Na dodatek podaż nowych lokali spada. Przy rosnącym popycie i słabnącej podaży nie mamy więc co liczyć na spadki cen. W tej chwili oferta deweloperów bardzo szybko się wyczerpuje, a kolejki klientów oczekujących w biurach sprzedaży to już standard. W tej sytuacji warto pomyśleć o kupnie mieszkania jeszcze tej jesieni, gdyż najbardziej poszukiwane mieszkania z segmentu popularnego dwu- i trzypokojowe, o powierzchni 45-60 metrów kwadratowych niezmiennie sprzedają się szybko, zwłaszcza w obliczu zwiększonego zainteresowania zakupami o charakterze inwestycyjnym – komentują specjaliści w obrocie nieruchomościami. Najlepszą okazją do znalezienia wymarzonego „M" będą Łódzkie Targi Mieszkań Nieruchomości & Budowa Domu w Łodzi 25 i 26 września w Atlas Arenie. W jednym miejscu i czasie będzie można zapoznać się z ofertą lokalnego rynku mieszkań i domów. Wśród wystawców dominują deweloperzy i agencje nieruchomości. Udział w targach zapowiedziało ponad 200 firm. Na stoiskach banków i doradców finansowych będzie można sprawdzić swoją zdolność kredytową i zapoznać z ofertami najatrakcyjniejszych kredytów hipotecznych. Udział zapowiedziały też liczne firmy oferujące artykuły wykończenia i wyposażenia wnętrz. Warto mieć na uwadze także fakt, że wielu wystawców przygotowuje na targi specjalnie promocje, obowiązujące tylko podczas tego wydarzenia. Odwiedzający targi będą mogli również obejrzeć mieszkania z oferty deweloperów – uczestników targów – w formacie 3D w formie wirtualnego spaceru. Będzie można obejrzeć je nie tylko na stoiskach deweloperów, ale również w specjalnej strefie. Organizatorzy zapraszają na platformę www.targihybrydowe.pl. Znajdą się tu wszystkie aktualne oferty wystawców. Dzięki platformie w jednym miejscu będzie można zdobyć wszystkie kontakty do inwestorów i umówić się z nimi na rozmowę online lub spotkanie bezpośrednio w biurze sprzedaży. Oczywiście w tych niezwykłych i nieprzewidywalnych czasach zdrowie i bezpieczeństwo uczestników targów pozostaje najwyższym priorytetem. Targi organizowane są z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Rady Ministrów. Łódzkie targi nieruchomości w Atlas Arenie 25-26 września 2021 r.

Miejsce: Atlas Arena

Adres: Łódź, al. Bandurskiego 7

Cena biletu: 20 zł od osoby

Bilet rodzinny: 30 zł (2 osoby dorosłe + dzieci)

E-bilet: wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia:

Sobota: 10.00 — 17.00

Niedziela: 10.00 – 16.00 Ekspert radzi: inwestycja w nieruchomości chroni przed inflacją Krzysztof Suskiewicz, prezes łódzkiego oddziału PZFD Na łódzkim rynku mieszkaniowym obserwujemy obecnie niespotykany nigdy wcześniej wzrost podaży inwestycji deweloperskich. Osiągnięto także rekordowo wysokie ceny. Stało się to możliwe dzięki dużemu popytowi na nowe mieszkania. W dużej części odpowiadają za to zakupy inwestycyjne (częściej dokonywane za gotówkę, choć również kredytowane), ale zwiększyło się także grono klientów kupujących na własne potrzeby – ci ostatni częściej i szybciej decydują się na zakup również dlatego, że obawiają się dalszego wzrostu cen. Proporcja pomiędzy zakupami inwestycyjnymi i zakupami na własne potrzeby zależy w dużym stopniu od lokalizacji i charakteru inwestycji. Z pewnością inwestycje położone w centrum, dysponujące większą liczbą małych mieszkań odnotowują wyższy procent zakupów inwestycyjnych. Ale w przypadku projektów zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych, posiadających w ofercie szerokie spektrum metraży nie odnotowujemy znacznej zmiany profilu klienta. To wciąż ponad 80 proc. stanowią osoby kupujące mieszkania na własne potrzeby. Wzrost cen wywołany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, jak już powiedziano, dużym popytem, zarówno tradycyjnym (kupowanie na własne potrzeby), który obawia się dalszego wzrostu cen, jak i inwestycyjnym, który traktuje zakup mieszkania jako możliwość, jeśli nie zwrotu z inwestycji, to przynajmniej utrzymania wartości pieniądza, co w przypadku innych inwestycji, przy takich poziomach inflacji i stóp procentowych, jakie mamy obecnie, jest coraz trudniejsze. Po drugie, wzrost cen określa właśnie inflacja, która nie omija materiałów budowlanych (w niektórych pozycjach, jak np. stal, obserwowano w ostatnim roku ponad 100-procentowe wzrosty) oraz kosztów usług budowlanych (co wynika także z niedostępności pracowników). W końcu na ceny planowanych i przyszłych realizacji wpłyną ceny gruntów, które z uwagi na coraz mniejszą ich podaż w dobrych lokalizacjach dużych miast oraz na rosnące oczekiwania właścicieli (napędzane inflacją, ale także ogólną atmosferą na rynku) wzrosły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy o kilkadziesiąt procent; w Łodzi nawet dwukrotnie. Dalszy wzrost cen mieszkań lub jego brak zależy od trwałości powyżej wymienionych czynników. Sytuacja z okresu po kryzysie 2008 roku pokazuje, że najwolniej spadają oczekiwania cenowe właścicieli działek. Szybciej dojść może do spadku lub przynajmniej stabilizacji cen materiałów budowlanych, choć raczej nie usług budowlanych, bo tu ciągle będzie dawać o sobie znać brak pracowników. Na największe zmiany w krótkim terminie podatne są czynniki popytowe – przy znaczącym spadku popytu, na przykład za sprawą istotnego podniesienia stóp procentowych, trudno wyobrazić sobie dalszy wzrost cen mieszkań. Trzeba pamiętać, że polski rynek najmu ze stopami zwrotu rzędu 7-9 proc. rocznie, był przez wiele lat jednym z najbardziej rentownych rynków najmu w Europie. Obecnie ta rentowność na pewno spada, ale ciągle jest na zadowalającym poziomie. Świadczyć o tym może zainteresowanie zagranicznych funduszy, które w polskich miastach kupują całe budynki mieszkalne w celu ich długoterminowego wynajmu. Z pewnością segment mieszkań, które wynajmuje się na dłuższy czas (a więc większych mieszkań, wynajmowanych rodzinom czy osobom pracującym) jest stabilniejszy niż najem na kilka tygodni czy miesięcy (kawalerki, mieszkania dla studentów). Patrząc na łódzki rynek – segment mieszkań na wynajem długoterminowy wciąż wydaje się dobrą i bezpieczną lokatą kapitału, zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę także czynnik ochrony przed inflacją.