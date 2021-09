We wskazanych miastach, poza Warszawą, w ciągu dekady czynsze wzrosły przeciętnie o połowę. Pandemia nie pozostała bez wpływu na wynajem. Czynsze spadły we wszystkich miastach, choć aktualnie trend wyhamował i ceny znowu rosną – wynika z analizy CBRE. Eksperci firmy wskazują, że rosnące koszty wynajmu wpływają na popularyzację najmu instytucjonalnego. Z badania, jakie CEBRE przeprowadziło we wrześniu ubiegłego roku, wynikało, że w Polsce mieszkania wynajmują głównie młodzi. Co czwarta osoba w wieku od 18 do 34 lat wynajmuje lokum. Co więcej, młodzi częściej niż starsi zwracają uwagę na standard wykończenia. – Wcześniej na rynku najmu najczęściej pojawiały się dość przypadkowe mieszkania, czy to otrzymane w spadku, kupione jako przyszłe mieszkanie dla dzieci, czy nabyte w celu skorzystania z ulgi podatkowej. Również umeblowanie i wyposażenie tych lokali zwykle było dobrane przypadkowo lub pozostawało po poprzednich mieszkańcach. Pojawienie się na rynku na masową skalę indywidualnych inwestorów spowodowało, że standard oferowanych mieszkań jest obecnie znacznie lepszy niż dekadę wcześniej. To wpływa oczywiście na cenę – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE.

A jak się ma rynek najmu w czasie pandemii? – We wszystkich miastach wojewódzkich w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy, że czynsze spadły, jednak już w pierwszej połowie tego roku ta tendencja wyhamowała i na największych rynkach czynsze ofertowe zaczęły rosnąć. W dużych miastach czynsze najmu wzrosły o 2-3 proc., ale są lokalizacje, gdzie widać wzrost o 5 proc. i więcej. Są i takie miasta, gdzie czynsze nadal maleją.

Agnieszka Mikulska: W mniejszych miastach wojewódzkich, gdzie przez ostatnie 10 lat czynsze najmu rosły znacząco, widać łagodniejszy efekt pandemii dla rynku najmu. Dlaczego tak jest? – Może to wynikać z tego, że to w dużych miastach, a nie w tych mniejszych, nastąpił większy odpływ najemców. Był on związany zarówno z charakterystyką samych najemców, bo byli to głównie studenci i osoby pochodzące spoza danego miasta, oraz z ich miejscem zatrudnienia, ponieważ często dotyczył osób zatrudnionych w branżach najsilniej dotkniętych pandemią lub przeciwnie – w pełni przygotowanych na pracę zdalną – opisuje Agnieszka Mikulska.

Przez ostatnie 10 lat malejące stopy procentowe spowodowały, że kupowaliśmy więcej mieszkań jako inwestycję. Dzięki temu oferowane mieszkania były w lepszym standardzie, a najemcy nie muszą się już obawiać, że właściciel nieoczekiwanie będzie potrzebował mieszkania lub nie będzie respektował ustaleń. Coraz częściej nawet ogłoszenia o wynajmie mieszkań zawierają starannie przygotowane zdjęcia. – Dziś umowy najmu są profesjonalnie przygotowane, a i właściciele wychodzą z szarej strefy. Pojawiły się także wyspecjalizowane agencje zarządzające mieszkaniami prywatnych inwestorów – dodaje Agnieszka Mikulska.

Całkowitą rewolucją, choć jeszcze w małym stopniu kształtującą bieżącą sytuację rynku najmu, jest pojawienie się nowej formy najmu – oferowanego przez inwestorów instytucjonalnych. Pod koniec minionej dekady zmieniło się także otoczenie prawne, poprzez wprowadzenie instytucji najmu instytucjonalnego, w którym prawa lokatora są w większym stopniu zrównoważone z prawami właściciela mieszkania.

ROZMOWA Z

NATALIĄ MUTURI

prezeską Mzuri Investments

KAMILLA SIEROCKA: Czy najem to nadal bezpieczna forma lokowania kapitału?

NATALIA MUTURI: Zdecydowanie jedna z najbezpieczniejszych. Przede wszystkim ze względu stabilność rynku nieruchomości. Wszyscy pamiętamy świat bez bitcoina, natomiast ciężko wyobrazić sobie realia, w których ludzie przestają mieć potrzebę mieszkania w jakimś miejscu. Rynek najmu mieszkań jest tak stary, jak stare są miasta i żaden kryzys czy pandemia nie jest w stanie go obalić. Co więcej, wartość nieruchomości w okresie długoterminowym (około 10 lat) rośnie w czasie. Wynika to z tego, że wartość nieruchomości jest ściśle związana z wartością odtworzeniową, a ta podąża za inflacją – drobne odchyły mogą trwać kilka lat, ale wyrównują się w dłuższym okresie. Dodatkową zaletą wpływającą na bezpieczeństwo naszej sytuacji finansowej podczas lokowania kapitału w nieruchomości jest możliwość czerpania z nich regularnego dochodu pasywnego.

Rynek najmu to nie tylko mieszkania. Jak pandemia wpłynęła na rynek najmu biur, centrów handlowych czy magazynów?

– Każdy z tych obszarów najmu został inaczej doświadczony przez pandemię. Najem galerii handlowych, biur i mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy przeżył kryzys. Z kolei magazyny pod e-commerce rozwijały się jak nigdy wcześniej. Najem mieszkań na okres długoterminowy uplasował się gdzieś pośrodku.

W trakcie pandemii nastąpił szereg czynników mających negatywny wpływ na rynek najmu mieszkań. Po pierwsze spadł popyt ze względu na utratę lub obawę najemców przed utratą pracy. Dodatkowo trwające ówcześnie umowy najmu zaczęli rozwiązywać zarówno cudzoziemcy obawiający się zamknięcia granic, jak i studenci zmotywowani przejściem uniwersytetów na zdalny tryb nauczania. Po drugie wzrosła podaż, gdyż jednocześnie wielu właścicieli, którzy do tej pory przeznaczali swoje nieruchomości pod najem krótkoterminowy, postanowiło się przebranżowić i oferować swoje mieszkania w trybie długoterminowym. Nie bez znaczenia był też spadek stóp procentowych i opłacalności lokat. Wielu Polaków zdecydowało się na wypłatę kapitału i zainwestowanie go w mieszkania na wynajem.

Czy ten podwójny wstrząs spowodował spadek cen najmu?

– Tak. W niektórych miastach takich jak Kraków i Warszawa aż o 10 proc., w Łodzi o 5,5 proc. Ale w miarę uspokajania się sytuacji i odmrażania gospodarki rynek najmu mieszkań odżywał i można powiedzieć, że już wróciliśmy do stanu sprzed pandemii. Ceny najmu osiągnęły dawny poziom, dwie wcześniej wspomniane grupy najemców, czyli studenci i cudzoziemcy, ponownie są aktywne na rynku najmu (niemal 1/3 najemców to cudzoziemcy – w większości obywatele Ukrainy). W sierpniu nasza firma, która zarządza 7 tys. mieszkań w całej Polsce, podpisała aż 750 umów najmu. To o 15 proc. więcej niż w sierpniu zeszłego roku, co jest świetnym wynikiem i dowodem na to, że rynek najmu mieszkań jest w bardzo dobrej kondycji.

Tak więc najem wciąż się opłaca? Na jakie zyski z najmu można liczyć w tej chwili?

– Stopę zwrotu wyliczamy, zestawiając dochody z najmu mieszkania (po odliczeniu kosztów związanych z opłatami do administracji oraz za media) z całkowitym kosztem zakupu i remontu nieruchomości. Warto też doliczyć do tego wzoru potencjalny okres pustostanu, np. 2 tygodnie w ciągu roku.

Na stopę zwrotu ma wpływ szereg czynników. Głównym z nich jest wielkość mieszkania. Kupując mieszkanie, płacimy określoną kwotę za każdy metr kwadratowy powierzchni, natomiast najemcy podczas poszukiwania lokum skupiają się głównie na liczbie pokoi. W związku z tym dużo bardziej opłaca się zainwestować w 25-metrową kawalerkę niż w kawalerkę, która ma aż 35 mkw., bo różnica w metrażu nie znajdzie wprost proporcjonalnie odzwierciedlenia w cenie najmu.

Kolejnym fundamentalnym czynnikiem jest lokalizacja. Najniższe stopy zwrotu w Polsce są w Warszawie i Trójmieście – około 4,5 proc. W Łodzi za dobrą stopę zwrotu uznaje się ok. 5,5 proc. natomiast warto dodać, że na obrzeżach Łodzi można osiągnąć nawet 6 proc.

Czy jako inwestorzy możemy mieć wpływ na stopę zwrotu z takiej inwestycji?

– Oczywiście. Po pierwsze możemy znaleźć okazję inwestycyjną – czyli wartość poniżej wartości rynkowej – co jest dość wyjątkowe w porównaniu do innych typów inwestycji np. złota, które ma określoną cenę. Po drugie możemy samodzielnie dodać naszej nieruchomości wartości np. wyremontować ją lub zmodyfikować, np. dzieląc dużą kawalerkę na mieszkanie dwupokojowe, co może istotnie zwiększyć stopę zwrotu.

A więc jak i w co zainwestować?

– Można oczywiście samodzielnie przeprowadzić proces zakupu i wynajmu nieruchomości, mimo iż wymaga on sporego wysiłku, wiedzy, a dodatkowo jest bardzo czasochłonny. Trzeba m.in. znaleźć taką okazję, kupić ją, prowadzić nadzór nad remontem i doposażeniem lokalu. Trzeba je ogłosić, kontaktować się z potencjalnymi najemcami, prezentować mieszkanie i weryfikować najemców. Do tego dochodzą negocjacje umowy najmu, sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji, pilnowanie terminowości wpłat czynszów najmu i skuteczne reagować na opóźnienia. Dochodzi jeszcze rozliczanie zużycia mediów, szybkie reagowanie na zgłaszane usterki, organizowanie napraw itd. Jeśli ta lista czynności jest dla nas zbyt długa, to można je zlecić firmom, które specjalizują się w takich działaniach.

Od pewnego czasu alternatywą jest inwestowanie grupowe w nieruchomości tzw. crowdfund investing. Na czym ono polega?

– Polega na objęciu udziałów w spółce, która buduje duży portfel nieruchomości na wynajem i czerpie zyski z najmu, a następnie wypłaca je udziałowcom w formie dywidendy. Jest wiele zalet takiego rozwiązania: po pierwsze nie potrzebujemy do tego aż tak dużego kapitału jak do zakupu mieszkania – wystarczy 10 tys. zł. Po drugie taki model inwestowania jest prawie zupełnie bezobsługowy dla inwestora i nie wymaga doświadczenia w najmie. Po trzecie jest lepszą ochroną przed losowym ryzykiem. Jeśli posiadamy jedno mieszkanie i jest ono niewynajęte, to nasz przychód z najmu mieszkań spada do zera. Jeśli natomiast jesteśmy współwłaścicielem spółki, która posiada 100 mieszkań i jedno z nich jest niewynajęte, to nasz przychód spada jedynie o 1 proc. Zyski z inwestowania w spółki, które wypłacają dywidendy co roku, wynosi ok. 6 proc.

Jako odpowiedź na obawy inwestorów związane z rosnącą inflacją wynoszącą już ponad 5 proc., założyliśmy ostatnio spółkę będącą istną tarczą antyinflacyjną (Mzuri CFI Tarcza Antyinflacyjna). Dzięki reinwestowaniu zysków przez okres pierwszych 5 lat oraz osiąganie wyższych stóp zwrotu ze względu na hurtowe zakupy (kupno całej kamienicy umożliwia osiągnięcie niższej ceny za mieszkanie) spółka ta będzie wypłacać dywidendy ok. 10 proc. od 6 roku obrotowego, co jest zupełną nowością na polskim rynku inwestowania w nieruchomości na wynajem.