Biuro Sprzedaży: ul. Traktorowa 126, lok. 501, 91-204 Łódź; realdevelopment.pl; biuro@realdevelopment.pl; 501 392 405

Mieszkania w inwestycji Manu Park firmy Real Developemnt Materiały Real Development

To inwestycja przy Ogrodowej 4 w ścisłym centrum Łodzi. W sprzedaży ostatnich kilka mieszkań i lokali usługowych. – To wyjątkowa lokalizacja oraz unikatowa architektura. To niewątpliwe atuty inwestycji, która niebawem stanie się wizytówką tej części miasta. Projekt został przemyślany w taki sposób, by odpowiadać na oczekiwania i potrzeby mieszkaniowe, biznesowe oraz lifestylowe – zachęcają w biurze sprzedaży. Osiedle jest położone niedaleko Pałacu Izraela Poznańskiego, parku Staromiejskiego i Piotrkowskiej oraz Centrum Manufaktura. W inwestycji znajdą się 142 mieszkania, 8 lokali usługowych na I piętrze i 2 w parterze, metraże mieszkań: 25-79 m kw.

Hygge House

To inwestycja powstająca przy Rybackiej 34, w bardzo lubianej przez łodzian okolicy, jaką są Łagiewniki. W sprzedaży są również ostatnie z 12 apartamentów. Zarówno apartamentowiec, jak i strefa wokół charakteryzują się funkcjonalnością, dbałością o detale i wysoką jakością wykonania. – Spokojne, zielone otoczenie, bliskość Lasu Łagiewnickiego i kameralne sąsiedztwo to atuty wynikające już z samej lokalizacji. A wszystko dopełnia architektura powstającego budynku, w tym duże przeszklenia w mieszkaniach, a także spektakularny, maksymalnie doświetlony hol, nowocześnie wykończone części wspólne i przestronne balkony – mówią w biurze sprzedaży. Apartamenty znajdują się na zamkniętym, ogrodzonym terenie. Do dyspozycji mieszkańców jest również winda oraz wygodne miejsca parkingowe na poziomie -1, w bezpiecznej hali garażowej. W budynku znajdzie się 12 komfortowych apartamentów, dwie kondygnacje i hala garażowa. Metraże mieszkań: 57-87 m kw.

Platon

To mieszkania i lokale inwestycyjne z przeznaczeniem na wynajem. Inwestycja powstaje w południowej części centrum Łodzi przy woonerfie Stefanowskiego, pod numerem 24, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Łódzkiej i jest doskonale skomunikowana z pozostałą częścią centrum. – Zarówno osoby pracujące w okolicy (m.in. w University Business Park), jak i studiujące na pobliskiej uczelni technicznej, będą w stanie znaleźć dla siebie miejsce na osiedlu Platon. W inwestycji zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które niewątpliwie podnoszą atrakcyjność całego osiedla – dodaje deweloper. Lokalizacja inwestycji to również atut pod względem dostępu do dwóch pięknych, łódzkich parków (im. Klepacza oraz im. Poniatowskiego), a także obiektu, jakim jest Zatoka Sportu.

W inwestycji Platon zostały zaprojektowane 163 lokale na 5 kondygnacjach, łącząc funkcjonalność, nowoczesność przy zachowaniu minimalizmu i najwyższej jakości wykończenia. Metraże lokali mieszkalnych: 25-37m kw. (1- i 2-pokojowe), metraże lokali usługowych: 17-38 m kw. (1- i 2-pokojowe). Budynek będzie miał pięć kondygnacji.

Ewelin II

To osiedle mieszkaniowe w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 110B. Tym razem powstaje tu 49 mieszkań na 5 kondygnacjach, które pozwolą dopasować przestrzeń do potrzeb zarówno rodzin, jak i osób szukających miejsca, by sprawnie dotrzeć na uczelnię czy do pracy. W mieszkaniach będą duże przeszklenia, a także przestronne tarasy. Cała inwestycja znajduje się na ogrodzonym terenie. Do dyspozycji mieszkańców jest również winda oraz miejsca i platformy parkingowe w hali garażowej.

– Zielone Polesie pozwala mieć wszystko, co potrzebne na wyciągnięcie ręki. W tej lokalizacji znajdziemy szereg atutów, na które zwrócą uwagę przyszli mieszkańcy: dostęp do placówek edukacyjnych, sąsiedztwo atrakcyjnych kompleksów sklepowych, aptek i poczty, szybki dostęp do trasy Łódź-Górna, łączącej północny i południowy odcinek miasta – podkreślają w Real Development. W inwestycji znajdzie się 49 mieszkań 2-, 3-, 4-pokojowych na pięciu kondygnacjach, a także hala garażowa. Metraże mieszkań: 39-64 m kw.

Varitex

Biuro sprzedaży: 607 373 441 tomasz.gedek@varitex.pl, 607 373 251 marcin.kacperczyk@varitex.pl

Osiedle Zastawna firmy Vartiex Materiały Varitex

Osiedle Zastawna

Ustyuowane jest przy ul. Zastawnej w Łodzi na granicy Łodzi i Gadki Starej. Na osiedlu znajdą się 63 domy jednorodzinne, szeregowe. To I etap tej inwestycji. – W tej chwili mamy w ofercie 53 domy. Oferujemy trzy typy zabudowy: A (80 m kw.), B (84m kw.), C (102 m kw.) – informują w biurze sprzedaży. Ceny domów od 444 tys. zł. W cenę domu wliczone są: działka, podjazd, trawnik, taras. Domy nie posiadają garaży, każdy dom ma dodatkowo jedno miejsce parkingowe w cenie, zlokalizowane wzdłuż ul. Zastawnej na terenie osiedla. Planowane zakończenie budowy to 31.12.2022 r.

HREIN

Biuro sprzedaży: 727 721 721

Tuwima SKY firmy HREIN Materiały HREIN

Tuwima Sky

W ramach inwestycji w I etapie powstanie ponad 870 przestronnych mieszkań. Właśnie ruszyła sprzedaż pierwszych 294 mieszkań. Mieszkania powstają w sąsiedztwie parku 3 Maja oraz parku Baden-Powella. – Będzie to świetna propozycja dla osób ceniących nowoczesny styl życia. W centralnej części Łodzi, przy ul. Tuwima 95, wybudowany zostanie niezwykły kompleks składający się z pięciu 16-kondygnacyjnych wież. Docelowo zaparkuje tutaj 876 samochodów. Na dachu każdego z parkingów zaprojektowane zostaną ogrody tematyczne. Sprawią, że obcowanie z naturą będzie na wyciągnięcie ręki – mówią w biurze sprzedaży.

Inwestycja zakłada budowę mieszkań o powierzchni od 25 do 115 m kw. Na najwyższych kondygnacjach 40 m nad ziemią, przewidziano dwupoziomowe apartamenty z dużymi przeszkleniami i widokiem na panoramę Łodzi. Przyszli lokatorzy do dyspozycji będą mieli komórki lokatorskie oraz boksy rowerowe. Dla przedsiębiorców przewidziano 5 lokali usługowych. Inwestycja, wybudowana zostanie w technologii prefabrykacji.

– Położenie Tuwima Sky zapewni optymalne skomunikowanie z centrum. Dojazd do głównego dworca PKP zajmie mniej niż 10 minut. Nie będzie też problemu z komunikacją miejską, w sąsiedztwie jest pętla autobusowa.

Atutem jest bliskość galerii handlowej i marketu budowlanego. Przedszkole i szkoła oddalone są o kilka minut jazdy samochodem. Przyszli lokatorzy w zasięgu kilkuminutowego spaceru do dyspozycji będą mieli: boiska sportowe, place zabaw, siłownię plenerową oraz miejsce do grillowania. To idealny punkt na mapie miasta na wycieczki rowerowe, czy jazdę na hulajnogach. Obcowanie z rozrywką i sztuką zapewni oddalony o nieco ponad kilometr inkubator kultury i przedsiębiorczości – Monopolis – zachęcają w biurze sprzedaży.

Tuwima Gardens

Biuro sprzedaży: 727 721 721; sprzedaz@tuwimagardens.pl

Kompleks budynków powstanie w sąsiedztwie parku 3 Maja oraz parku Baden-Powella przy ul. Tuwima 97.

– Powstanie tutaj wysublimowane i kameralne osiedle, które będzie połączeniem nowoczesnej architektury ze sztuką współczesną. Budowa podzielona zostanie na kilka etapów. Pierwszy zakłada realizację 165 mieszkań. Lokatorzy do dyspozycji będą mieli przestronne i świetnie doświetlone mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 28 do 73 m kw. i różnych konfiguracjach od jednego do czterech pokoi. Przestrzeń każdego lokalu zostanie powiększona o balkon, a w przypadku parteru o zgrabny, prywatny ogródek. By uniknąć problemów z parkowaniem, już na etapie projektu przewidziano aż 166 stanowisk na podziemnym parkingu – mówią w biurze sprzedaży mieszkań. Lokale zostaną wzniesione w technologii prefabrykowanej.

Apartamenty Senatorska

Biuro sprzedaży: www.apartamentysenatorska.pl, 48 727 721 721; sprzedaz@apartamenty senatorska.pl

Apartamenty Senatorska to projekt, który powstaje w samym centrum Łodzi. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 260 mieszkań.

Elewacje budynków będą miały pionowe podziały, zostaną wykonane z płytek klinkierowych w kolorze ciemnej czerwieni. Metalowo-szklane elementy będą nawiązywać do industrialnego charakteru miasta.

Budynek będzie kaskadowy (kolejne skrzydła mają 6, 5 i 4 kondygnacje). W ramach inwestycji przewidziano 260 mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o metrażach od 25 do 73,90 m kw. oraz 8 lokali usługowych.

Wszystkie lokale mieszkalne na wyższych kondygnacjach posiadać będą balkony, natomiast dla tych znajdujących się na parterze zaplanowano prywatne ogródki. W części podziemnej przewidziano 260 miejsc postojowych. Na potrzeby przyszłych lokatorów dodatkowo w ofercie dostępnych jest 8 komórek lokatorskich oraz 65 boksów rowerowych. W każdym budynku znajdą się również cichobieżne windy.

Supernova Development

Mieszkania w inwestycji Perła Piotrkowska Materiały Supernova Developemnt

Perła Piotrkowska

To kompleks trzech mieszkalnych budynków 8-kondygnacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 252/256. W pierwszym z nich powstanie 166 mieszkań. Inwestycja jest położona w części administracyjnej Osiedla Katedralna. Doskonała lokalizacja pozwala na szybki dojazd do każdej części Łodzi. Bliskość centrów handlowych, banków, ośrodków edukacji czy punktów usługowych sprawia, że osiedle gwarantuje swoim mieszkańcom komfort życia. Dodatkowo w ramach zespołu budynków Perły Piotrkowska przewidziano lokale usługowe, m.in.: osiedlowy sklep spożywczy, rzemieślniczą piekarnię, salon piękności, klub malucha czy paczkomat. W ofercie są komfortowe mieszkania 2-pokojowe o pow. 41-50 m kw. Jest to propozycja mieszkania dla młodych ludzi na start. Z kolei mieszkania 3- i 4-pokojowe są dedykowane rodzinom lub zwolennikom większej przestrzeni. W metrażach 57-65 m kw. znajdziemy 3 pokoje, a w nich dwie sypialnie i salon. W metrażach 70-85 m kw. zostały zaprojektowane mieszkania 4-pokojowe, z trzema sypialniami i salonem. – Atutem nowych mieszkań i współczesnego budownictwa są powierzchnie przynależne do lokali mieszkalnych. Każdy z lokali ma balkon, taras lub loggię. Przydomowe ogródki o powierzchni od 50 do 80 m kw. zaprojektowano w ten sposób, by zapewnić maksimum komfortu i radości czerpanej z własnej, zielonej przestrzeni – informuje deweloper.

Echo Investment

Biuro sprzedaży: ul. Milionowa 6 A, lokal 245, 42 227 20 31

Osiedle Fuzja firmy Echo Investment Materiały Echo Investemt

Fuzja

Osiedle jest położone przy ul. Milionowej 6A. Wszystkich mieszkań w czterech budynkach jest 600. W październiku rozpocznie się sprzedaż czwartej nieruchomości mieszkalnej: 156 mieszkań od 32 m kw. do 94 m kw.

Typy mieszkań: M1 – 26 szt., M2 – 69 szt., M3 – 43 szt., M4 – 18 szt. Miejsca parkingowe – 146 szt. Komórki: 80 szt. Boksy na jednoślad: 29 szt.

– Atuty tego etapu osiedla to m.in. widok na zabytkową Elektrownię Karola Scheiblera i Ogrody Anny, jest ono położone z dala od ulicy (wewnątrz inwestycji). Jest tutaj dziedziniec z placami rekreacyjnymi – duża i świetnie zagospodarowana przestrzeń relaksu – podesty i siedziska drewniane, zieleń. Mieszkania na ostatnim piętrze są z dużymi tarasami oraz podkonstrukcją dla zieleni – mówią w biurze sprzedaży.

Miejsca dla aut są w garażu podziemnym – różne rodzaje miejsc postojowych (pojedyncze, rodzinne, z boksem na jednoślad, z park-liftem). Ceny od 40 tys. zł.

– Otoczenie historycznej zabudowy, niezwykły klimat pofabrycznej architektury, zieleń, lokalizacja w centrum miasta w pobliżu Piotrkowskiej oraz nowoczesne technologie w mieszkaniach – wszystko to czyni Fuzję miejscem absolutnie wyjątkowym. Nie dziwi zatem fakt, że budynki mieszkalne w Fuzji cieszą się ogromną popularnością. W pierwszym etapie inwestycji powstały dwie nieruchomości z 274 mieszkaniami o metrażu od 29 m kw. do 111 m kw. Trzeci budynek mieszkalny na terenie dawnych zakładów Karola Scheiblera będzie gotowy w połowie 2022 roku. Wszystkie mieszkania w Fuzji zostały wyposażone w zapewniające komfort i bezpieczeństwo smart rozwiązania firmy Somfy – dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich właścicieli. Docelowo w Fuzji powstaną cztery budynki mieszkalne z ponad 600 lokalami. Obecnie trwa budowa czwartej nieruchomości – dodaje deweloper.

Art Locum

Biuro sprzedaży: ul. Łąkowa 27A/3, tel. 609 781 402, 609 781 605

Osiedle Poleskie Ogrody firmy Art Locum Materiały Art Locum

Poleskie Ogrody

Osiedle jest położone przy ul. Rąbieńskiej 47-49C w dziewięciu budynkach wielorodzinnych – Zostało jeszcze sześć gotowych, 3-pokojowych mieszkań. W cenie 6800-6850 zł za m kw. Ogródek i balkon są w cenie lokalu – informują w biurze sprzedaży. Miejsca postojowe zewnętrzne także są w cenie lokalu.

CEM-MIX Piotr Misztal

Biuro Sprzedaży: ul. Maksa Bauma 3, Łódź; pn.-pt. 9-18, sob. 9-13; tel. 606 90 90 35, tel. 502 29 33 77; info@cem-mix.pl; www.cem-mix.pl

Zielony Augustów firmy CEM MIX Materiały Cem Mix

Zielony Augustów

Osiedle powstaje przy ul. Przybyszewskiego (przy ul. Augustów). Będzie tu pięć budynków wielorodzinnych, łącznie 188 mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o pow. od. 30 do 80 mkw. Na terenie ogrodzonym powstanie parking z dużą liczbą miejsc postojowych, placem zabaw oraz prywatnym brzozowym laskiem do wyłącznego korzystania przez mieszkańców. Budowa zacznie się na początku 2022 roku. – Ceny mieszkań zaczynają się od 7500 zł/mkw. (parter), różnica między kondygnacjami wynosi 100 zł/mkw., im wyżej mieszkanie, tym wyższa cena, w przypadku tarasów powyżej 20 mkw. cena wzrasta o 200 zł/mkw., a ogródki kosztują 400 zł/mkw. – informuje deweloper.

Dwa budynki będą posiadały garaże podziemne, w tym przypadku cena miejsca postojowego w garażu wynosi 45 000 zł, zaprojektowane zostały miejsca postojowe naziemne na terenie ogrodzonym za cenę 25 000 zł. Miejsc jest dużo, z uwagi na zapotrzebowanie – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie. Pierwszy budynek zostanie oddany do użytkowania w III kwartale 2023 roku, kolejne będą oddawane w odstępie ok. 3-4 miesięcy.