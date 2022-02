Łódź gospodarczo zdaje się płynąć w dobrym kierunku, lecz widać przeszkody na drodze do tego, aby gospodarczo dogonić wreszcie miasta tzw. wielkiej piątki: Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań. Pokonanie tych przeszkód wymaga, po pierwsze, właściwej diagnozy, a po drugie, współpracy głównych podmiotów kształtujących gospodarczy obraz miasta: biznesu (czyli działających w Łodzi firm i zakładów produkcyjnych), łódzkich uczelni wyższych (które kształcą przyszłych specjalistów), oraz władz samorządowych (które przemyślanymi decyzjami mogą stymulować owocną współpracę między biznesem a uczelniami).

Na problemy debata "Wyborczej"

Identyfikacji problemów oraz znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania posłuży debata, którą we wtorek, 8 lutego w Monopolis organizuje łódzki oddział "Wyborczej". Tytuł debaty brzmi: "Łodzią do kariery: rynek pracy, kształcenie, biznes". Zastanowimy się w niej m.in. nad tym, * czy w Łodzi można zrobić (lub przynajmniej rozpocząć) prawdziwą karierę, * czy łódzkie uczelnie kształcą przyszłych specjalistów, na których jest zapotrzebowanie na rynku pracy, czy raczej przyszłych bezrobotnych, których ewentualny pracodawca (jeśli już zdecyduje się ich zatrudnić) musi wszystkiego nauczyć od zera. I wreszcie, * czy dokształcanie pracowników zatrudnianych na miejscu opłaca się pracodawcom bardziej niż sprowadzanie odpowiednio wykwalifikowanych osób z innego miasta.

Oczywiście odpowiedź na żadne z wymienionych pytań nie będzie zero-jedynkowa. Nie jest naszym celem kreowanie negatywnego obrazu miasta, ponieważ pozytywnych sygnałów z rynku pracy jest wiele. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że każda pozytywna wiadomość stymuluje refleksję na temat problemów, które czają się gdzieś w jej tle. Dla przykładu: cieszymy się, że pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 0,3 punktu procentowego w stosunku do stycznia 2021 (czyli do poziomu 5,8 proc.) - jednak wskaźnikom bezrobocia w Łodzi wciąż sporo brakuje do tych sprzed pandemii COVID-19, kiedy (jak dzisiaj Wrocław) mieliśmy czwórkę z przodu.

Podobnie cieszy to, że na początku 2022 roku w Łodzi otwarło się setne centrum usług wspólnych (uruchomiła je firma Axalta), ale martwi z kolei fakt, że jeśli chodzi o liczbę w mieście centrów BPO/SSC, wciąż jesteśmy w tyle za krajową czołówką. Kolejny przykład tego typu to potencjał do dalszego rozwoju i tak już silnej w Polsce Centralnej branży logistycznej - branży, której nowy wiatr w żagle może dać uruchomienie terenów inwestycyjnych w pobliżu budowanej drogi S14. Pytanie, czy problemem nie okaże się jednak brak pracowników, skoro według raportu ManpowerGroup z końca zeszłego roku pracownicy logistyki stanowią już najtrudniejszą do pozyskania w Polsce grupę zawodową.

"Łodzią do kariery". Debata z udziałem samorządu, biznesu i przedstawicieli łódzkich uczelni

W debacie "Gazety Wyborczej" na te i inne pytania odpowiedzi poszukają: Adam Pustelnik (wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny m.in. za gospodarkę), Tomasz Leśniewski (dyrektor łódzkiego Centrum Usług Wspólnych i prezes zarządu firmy Clariant), prof. Mariusz Sokołowicz (prodziekan ds. kształcenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego), Paweł Zawieja (zastępca kanclerza ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), prof. Łukasz Kaczmarek (prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej), Kamil Jeziorski (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi), Robert Warchoł (specjalista ds. komunikacji w firmie Veolia), Malwina Suwała i Małgorzata Gawrońska (odpowiednio międzynarodowa rekruterka i Commercial Service Center Leader w firmie Axalta), Marek Walczak (przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Kształcenia w klastrze ICT Polska Centralna), Jakub Mikołajczyk (dyrektor Oddziału Rohlig Suus Logistics SA oraz członek Związku Pracodawców "LODZistics" - Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej), a także Anna Celichowska (członek zarządu i dyrektor ds. komercjalizacji w spółce Virako).

Wnioski i relację z debaty zaprezentujemy państwu w piątek, 11 lutego w "Tygodniku Łódź".

