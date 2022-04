Dokładnie tydzień po Wielkanocy w Kościele katolickim świętować będą wyznawcy prawosławia. Do niedawna hierarchowie polskiej Cerkwi szacowali, że w Polsce mieszka ok. pół miliona wiernych. Wybuch wojny i masowa migracja Ukraińców do Polski wywróciły te szacunki do góry nogami. Zgodnie z najnowszymi danymi Straży Granicznej (z 22 kwietnia 2022 r.) do Polski wjechało 2,9 mln osób z Ukrainy. Dla tych, którzy w Wielkanoc będą chcieli spotkać się z rodakami, na wspólnej modlitwie i przy wspólnym stole, świąteczne śniadania organizują Centrum Pomocy Rodzinie oraz Archidiecezja Łódzka.

Wielkanocne śniadanie dla setek gości Śniadanie organizowane przez Centrum Służby Rodzinie zacznie się w niedzielę, 24 kwietnia o godz. 9 w punkcie recepcyjnym przy ul. Broniewskiego 1a. - W ubiegłą niedzielę również organizowaliśmy śniadanie wielkanocne dla ponad setki osób, które przebywają w punkcie recepcyjnym - mówi ks. Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie. - Mieliśmy jednak świadomość, że dla wielu osób była to Niedziela Palmowa, która kończyła wielki post. Teraz chcemy zorganizować większe wydarzenie, na które zaprosimy także osoby z zewnątrz, innych punktów recepcyjnych czy zbiorowych punktów zakwaterowania. Mile widziane są także osoby, które mieszkają w prywatnych mieszkaniach u polskich rodzin. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie osoby będą zapewne świętować we własnym gronie, ale jeśli ktoś chciałby przyjść na nasze śniadanie razem z polskimi gospodarzami, to oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych. REKLAMA Śniadanie jest przygotowane we współpracy z fundacją World Central Kitchen. Jak przekonują organizatorzy, przygotowano posiłki dla co najmniej 500 osób. Jak zapewnia ks. Lechowski, menu uwzględnia dania typowe dla ukraińskiego świątecznego stołu. - W poprzednią niedzielę serwowane były dania kuchni polskiej, m.in. biały barszcz. Teraz bardziej skupiliśmy się na typowo ukraińskich potrawach - mówi dyrektor CSR. Czytaj także: Bezpłatne sklepy dla uchodźców są już m.in. w Warszawie. Kolejny może powstać w Łodzi Prawosławna Wielkanoc w Łodzi Spotkanie wielkanocne dla uchodźców wojennych z Ukrainy organizują również Archidiecezja Łódzka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Polski Czerwony Krzyż Oddział w Łodzi. Śniadanie również odbędzie się w najbliższą niedzielę, ale od godz. 11 do 13 w foyer Hali Expo w Łodzi przy al. Politechniki 4. Organizatorzy także zachęcają, aby polskie rodziny przybyły na świąteczne śniadanie ze swoimi gośćmi z Ukrainy. Podczas spotkania przewidziano wspólną modlitwę, życzenia oraz świąteczne dania: m.in. żurek z kiełbasą, jajka, ciasto.