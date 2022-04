Uroczyste otwarcie stadionu im. Władysława Króla w Łodzi 22 kwietnia odbywa się po modernizacji obiektu, czyli tak naprawdę wybudowaniu dodatkowych trzech trybun (północnej, wschodniej i południowej). Po tej inwestycji mecze będzie mogło oglądać ponad 18 tys. widzów.

Od godz. 16 czynna jest specjalna strefa kibica, w której przewidziano wiele atrakcji. Artystyczną gwiazdą wieczoru jest wokalistka i kompozytorka Margaret, znana ze swoich światowych utworów jak: "Thank You Very Much" czy "What You Do".