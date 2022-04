Uchodźcy z Ukrainy, głównie matki z dziećmi, przekraczają granicę z niewielkim bagażem albo tylko w tym, co mają na sobie. W Polsce pierwsze noce spędzają często w punkcie recepcyjnym, gdzie stoi wiele łóżek. Są też przyjmowani pod dach przez Polaków, także łodzian. Albo próbuje wynająć mieszkanie na własną rękę, co wcale nie jest proste.

Wojna w Ukrainie trwa, a potrzeba zapewniania domu dla uchodźców jest paląca. Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś w niedzielę, 24 kwietnia, w czasie mszy na zakończeniu jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej ogłosił, że archidiecezja wybuduje w Łodzi osiedle domów dla uchodźców z Ukrainy.

Abp Grzegorz Ryś liczy na hojność łodzian

- Postawimy 10, jeśli się da, to 15 domów. To zależy od tego, jaka będzie hojność nas wszystkich. Ja osobiście jutro przeleję na konto Caritasu, subkonto utworzone na tę potrzebę, pieniądze na dwa takie domy. Diecezja przeleje pieniądze na trzeci taki dom - mówił w czasie niedzielnej mszy abp Grzegorz Ryś.

Jednocześnie dodał: - Pomyślałem, że bp Wincenty Tymieniecki cieszy się w niebie i że próbujemy choć przez chwilę pochodzić po jego śladach. Dobrze wiecie, że stawiał domy dla ubogich w Łodzi. My możemy na swoją miarę też takie domy postawić. Daj Boże, żeby Ukraińcy nie musieli z nich długo korzystać i mogli wrócić do domu, ale dobrze wiecie, że tam są niektóre miasta w całości zburzone. W całości. To nie będą proste ani szybkie powroty.

A kiedy Ukraińcy wrócą do swojej ojczyzny, na osiedlu wybudowanym przez Archidiecezję Łódzką powstaną domy chronione dla tych osób, które chcą wyjść z bezdomności.

Cel zbiórki: 700-800 tys. zł

Osiedle ma zostać wybudowane na terenie wskazanym przez UMŁ. - Prowadzimy na ten temat dość zaawansowane rozmowy z miastem - powiedział abp Grzegorz Ryś.

REKLAMA

Jednocześnie arcybiskup apeluje do łodzian o włączenie się do zbiórki na budowę domów. Cel to zebranie 700-800 tys. zł.

- Wiem, jak to zabrzmiało, ale przy pierwszym lockdownie zebraliśmy dwa miliony na respiratory, więc nie sądzę, żebyśmy nie dali rady. Bardzo was zapraszam do tego wspólnego dzieła. Niech ono będzie zwieńczeniem jubileuszu stulecia naszej diecezji - powiedział metropolita łódzki.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Datki można wpłacać na rachunek:

REKLAMA

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Pekao S.A. V O/Łódź

PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181

USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178

z dopiskiem OSIEDLE

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN Bank Pekao S.A.:

PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.