W ubiegłym roku, jubileuszowy 10. Poland Business Run okazał się rekordowy. W całej Polsce, ale także na świecie wzięło w nim udział ponad 28 tys. uczestników, a wsparciem objęto 128 beneficjentów. Osoby z niepełnosprawnością ruchową dostały profesjonalne wózki i protezy, a także turnusy rehabilitacyjne oraz pomoc psychologów.

Ostatnie dwie edycje z powodu pandemii organizowano w formule wirtualnej. W dniu biegu uczestnicy musieli pokonać 4 km na wyznaczonej przez siebie trasie, a wynik przekazać poprzez aplikację. W tym roku organizatorzy postanowili połączyć tradycyjną rywalizację z wirtualną. Bieg odbędzie się w Krakowie, ale będzie też można samodzielnie pokonać wybraną trasę.

– Przeanalizowaliśmy nastroje naszych biegaczy po dwóch ostatnich edycjach Poland Business Run. Okazało się, że firmy pokochały nową formułę wirtualną, w której mogły zaprosić do udziału swoje oddziały z całego świata. Z drugiej strony nie brakowało też głosów osób, które w pandemii tęskniły za biegiem ulicznym. Postanowiliśmy dać naszym uczestnikom możliwość wyboru – tłumaczy Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run. Można pobiec wirtualnie

Bieg w Krakowie to propozycja dla osób, które chcą poczuć klimat zawodów sportowych. Uczestnicy wystartują w dwóch turach po 1000 drużyn (w sumie 10 tys. biegaczy). Z kolei bieg wirtualny to możliwość przebiegnięcia swojego odcinka w dowolnym miejscu i o dowolnej godzinie 4 września. Czas wystarczy zmierzyć za pomocą aplikacji z funkcją GPS i przesłać przez stronę www organizatora.

Biegacze biorący udział w PBR tradycyjnie pomagają osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu, czyli takich, którzy wskutek choroby, wypadku czy wrodzonej wady nie mają ręki lub nogi. Fundacja zapewnia im profesjonalne dopasowane protezy, wózki, a także turnusy rehabilitacyjne i wsparcie psychologów. W tym roku nowością jest pomoc dla kobiet po amputacji piersi.

– W ubiegłym roku pilotażowo sfinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne dla sześciu osób po mastektomii i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to grupa bardzo potrzebująca wsparcia w powrocie do zdrowia i sprawności – podkreśla Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacji Poland Business Run.

– Większość pacjentek po zabiegu mastektomii zgłasza ból, ograniczony zakres ruchu oraz zmniejszoną siłę w ręce po stronie operowanej. Powoduje to problemy w podstawowych czynnościach, takich jak czesanie się, ubieranie, gotowanie, podnoszenie cięższych przedmiotów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wdrożyć rehabilitację nakierowaną na poprawę funkcjonalną ręki – dodaje Karolina Świątek, fizjoterapeutka w ośrodku Znowu w Biegu.

Łodzianie czekają na pomoc

Poprzez opłacenie udziału w biegu firmy pomogą osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Jedną z beneficjentek jest 37-letnia Dominika z Łodzi, która w wyniku choroby przeszła amputację nogi i potrzebuje protezy. Mieszka w kamienicy na czwartym piętrze i nowy sprzęt pomoże jej łatwiej się poruszać.

– Koszt protezy to dla mnie suma nierealna do zdobycia, dlatego dziękuję za wszelką pomoc w uzbieraniu tej kwoty. To w tej chwili moje największe marzenie. Wierzę, że gdy już nauczę się chodzić, dalsze cele będę w stanie realizować sama – mówi Dominika.

62-letni łodzianin Piotr przez wiele lat zmagał się z zakrzepicą żył. W 2011 r. przeszedł zabieg amputacji nogi na poziomie uda. Przed chorobą był bardzo aktywny, 13 lat wyczynowo grał w tenisa ziemnego. Osiem lat temu otrzymał pierwszą protezę, która uległa zużyciu, dlatego potrzebuje nowej. Proteza jest niezbędna, by mógł wciąż pracować zawodowo (jest pracownikiem administracji jednej z łódzkich firm). Pomoże również w realizacji największego marzenia – ponownie stanąć na korcie i zagrać z ukochaną wnuczką.

Zapisy dla wszystkich biegaczy rozpoczną się 10 maja i potrwają do 31 maja lub wyczerpania limitu miejsc (2000 sztafet w przypadku biegu w Krakowie). Do 31 sierpnia będzie można zapisać się do biegu z wirtualnym pakietem startowym.

Osoby z całej Polski, które potrzebują rehabilitacji, protez, wózków czy pomocy psychologicznej i chciałyby zostać beneficjentami biegu, wciąż mogą wysłać wniosek o wsparcie do Fundacji Poland Business Run. Więcej informacji na stronie www.polandbusinessrun.pl.