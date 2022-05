Uniejów jest położony w centrum Polski, łatwo więc dojechać tu z Łodzi, Poznania, Torunia czy ze stolicy. Od lat wiedzą to goście, którzy odkryli już zalety niewielkiej miejscowości, która umiejętnie korzysta ze swego skarbu – źródeł termalnych. Na ich bazie skutecznie i konsekwentnie buduje swoją markę i stała się już ważną atrakcją turystyczną.

Relaks w termalnych basenach, dobre jedzenie, piękne hotele i spacery po okolicy - brzmi świetnie, prawda?

Miejscem, które do Uniejowa przyciąga jak magnes, jest kompleks basenów. Zaczęło się od odkrycia gorących źródeł na głębokości 2 tys. m. Stamtąd dzięki specjalnym odwiertom wypływa solanka termalna, która ma temperaturę blisko 70 st. C. Właśnie na bazie gorących źródeł z wodami, które – jak się okazuje – mają właściwości zdrowotne, wybudowano kompleks, który cieszy małych i dużych. Pomogły unijne dotacje i już w 2006 r. u stóp uniejowskiego zamku były trzy baseny termalne.

Po ostatniej rozbudowie w 2019 r. kompleks ma już 2,7 tys. m kw. luster wody i 8 tys. m kw. przestrzeni. Wszystkich basenów jest osiem. Powstała np. największa niecka zwana bananem, która ma 900 m kw. lustra wody. Jest też brodzik wielkości 450 m kw., który powstał w miejsce poprzedniego, mniejszego brodzika dla dzieci. Najmłodsi zachwycają się statkiem pirackim na terenie basenu rekreacyjnego. Starsi doceniają szczególnie basen solankowo-uzdrowiskowy i chętnie korzystają z dobroczynnych dla zdrowia kąpieli, które nawilżają, rozgrzewają, łagodzą stres i zmęczenie. Skutecznie kusi też strefa saun i spa. Wielką atrakcją jest komora śnieżna, a niska temperatura, jaka tam panuje, również ma dobry wpływ na organizm – np. zmniejsza napięcie mięśni i zwiększa odporność, a także przyspiesza przemianę materii.

Zamek ogrzewany wodą termalną

Wyglądając przez ogromne, przeszklone okna można sycić oko widokiem na Wartę i bulwary nadwarciańskie. I to może być kolejny punkt programu. Bo dla gości przygotowano szlak spacerowy – alejki zabytkowego, 36-hektarowego parku zamkowego oraz nadwarciańskie bulwary, oświetlone i malownicze, po obu stronach rzeki, to idealne miejsce na przechadzki. Docenią je także amatorzy nordic walkingu i rolkarze.

Na spacer można się również wybrać niemal trzykilometrową leśną ścieżką dydaktyczną „Zieleń", położoną w Uniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i będącą częścią obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty". Gwarantuje niezapomniany spacer przez łąki, lasy i starorzecze.

Atrakcyjnym dla gości miejscem jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich z pierwszej połowy XIV w. Zamek jest oczywiście ogrzewany wodą geotermalną.

Warto przespacerować się na niewielki uniejowski rynek, a stamtąd do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Marii Panny, gdzie mieści się sarkofag błogosławionego Bogumiła, patrona miasta.

W pobliżu Term jest warta uwagi zagroda młynarska z zabytkowym młynem. W zagrodzie jest pięć zabytkowych budynków, które zostały przeniesione do Uniejowa i odrestaurowane – to dwa wiatraki, dwór z miejscowości Nagórki, budynek inwentarski, a także prawdziwa wiejska chata. We dworze są pokoje noclegowe oraz karczma z tradycyjnym polskim jedzeniem. Z kolei w jednym z wiatraków można obserwować, jak powstaje mąka.

W Uniejowie na chwilę, albo na zawsze

Goście odwiedzający Uniejów zdecydowanie mogą spędzić tu więcej niż jeden dzień. Zachęca do tego baza noclegowa – a wybór jest spory, w zależności od upodobań i zasobności portfela. Można korzystać z tańszych noclegów w prywatnych kwaterach albo zatrzymać się w jednym z uniejowskich hoteli.

Jest np. hotel Lawendowe Termy – kameralny, czterogwiazdkowy, z 55 pokojami. Ma zewnętrzny i wewnętrzny basen, wypełniony rzecz jasna wodą termalną, a także siłownię z salą fitness, stół do bilardu i tenisa stołowego oraz kącik zabaw dla dzieci. Proponuje gościom rowerowe przejażdżki po okolicy (na miejscu działa wypożyczalnia rowerów) albo spacery nordic walking.

Wybudowano też czterogwiazdkowy aparthotel Termy Uniejów. Kompleks składa się z części hotelowej, konferencyjnej, rekreacyjnej i restauracyjnej. Wszystko z dostępem do wody termalnej. Inwestorem jest gminna spółka, pieniądze wpłacali drobni przedsiębiorcy, a aparthotelem zarządza zewnętrzna firma ze stolicy. Ten niezwykły mariaż biznesowy to patent Uniejowa na kolejny sukces.

Bo Uniejów chce być znany nie tylko jako uzdrowisko, do którego z całego kraju zjeżdżają tłumy miłośników kąpieli termalnych, ale także jako miejsce biznesowych spotkań i konferencji. Może przyjąć nawet 400 gości. Jest też restauracja, cztery sale konferencyjne, które w razie potrzeby dzięki rozsuwanym ścianom można połączyć w jedną, ogromną przestrzeń – wszystko to sprawia, że goście biznesowi mogą spokojnie odwiedzać Uniejów.

I tak niewielki Uniejów stał się miejscem, które nie tylko dobrze odwiedzić raz na jakiś czas, ale także zamieszkać w nim na stałe. Niedawno zakończył się pierwszy etap budowy osiedla Apartamenty Termalne. To pięć nowoczesnych budynków, w których jest 175 mieszkań. Wszystkie zostały sprzedane. Niedawno rozpoczął się kolejny etap, czyli budowa trzech dodatkowych bloków, w których znajdzie się 105 mieszkań.