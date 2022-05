W przeddzień majówki i na kilka tygodni przed wakacjami oddajemy w ręce Czytelników krótki przewodnik po Łodzi i regionie. Nasi rozmówcy - osoby zajmujące się zawodowo turystyką, ale też hobbyści i blogerzy - opisują swoje ulubione zielone miejsca w mieście i województwie łódzkim.

Mamy tu esencjonalne opisy, które - mamy nadzieję - skłonią do dalszych poszukiwań i eksploracji na własną rękę. Miejsca, które pojawiają się w tekście, to m.in. łódzki park Źródliska, Helenów, Zdrowie, Stawy Stefańskiego wraz z miejską plażą, Ogród Botaniczny w Łodzi ze znajdującym się tam alpinarium i skansenem, pozostałości Puszczy Łódzkiej. W regionie przyglądamy się rzekom, jaskiniom, wzgórzom i lasom. Zachęcamy nawet do uprawiania windsurfingu niemal w sercu Polski!