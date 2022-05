Zobacz, co będzie działo się w Łodzi w czasie Nocy Muzeów 2022

Łódzka Nocy Muzeów jest częścią Europejskiej Nocy Muzeów – wydarzenia odbywającego się w 120 miastach europejskich. Warto wspomnieć, że będzie to pierwsza edycja po dwuletnim okresie epidemii koronawirusa. Wówczas odbywały się wydarzenia online.

W nocy z 14 na 15 maja od godz. 18, bawet do 2 w nocy będzie można wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych, które organizuje blisko 40 różnych muzeów i instytucji w Łodzi. Lista dostępnych placówek znajduje się na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Noc Muzeów 2022 w Łodzi. Zabytkowe autobusy na ulicach

Co roku Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi uruchamiał specjalne linie muzealne – autobusowe i tramwajowe, które kursowały pomiędzy najpopularniejszymi placówkami.

REKLAMA

W tym roku na drodze organizacji linii muzealnych stanęły – i to dosłownie – liczne remonty, które toczą się w Łodzi. Stąd skoncentrowano się na jednej linii. Wyjątkiem będzie to, że zobaczymy na niej zabytkowe pojazdy, które pamiętają nasi rodzice czy dziadkowie.

Na specjalnej linii M spotkamy ikarusy 260 i 280 w wersji krótkiej i przegubowej, jelcza PR110M oraz mercedesa O405GN. Ten ostatni był przedstawicielem pierwszych niskopodłogowych autobusów w Łodzi. Na co dzień pojazdy gościnnie lub na stałe garażują w Zajezdni Muzealnej Brus, która pełnić będzie rolę jednej z krańcówek w czasie tegorocznej Nocy Muzeów.

Linia M: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI – Piotrkowska, Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa, aleja Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Wydawnicza, aleja Piłsudskiego, Kilińskiego, aleja Rodziny Poznańskich, aleja Rodziny Scheiblerów, aleja Rodziny Grohmanów, Wierzbowa, Narutowicza, plac Dąbrowskiego, Sterlinga, Pomorska, plac Wolności, Legionów, Gdańska, Zielona, Legionów, Konstantynowska – ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS

REKLAMA

ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – Konstantynowska, Legionów, Zielona, Gdańska, Legionów, plac Wolności, Pomorska, Sterlinga, plac Dąbrowskiego, Narutowicza, Wierzbowa, aleja Rodziny Grohmanów, aleja Rodziny Scheiblerów, aleja Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, aleja Piłsudskiego, aleja Śmigłego Rydza, Tymienieckiego, Piotrkowska – PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

Muzealna linia M wyruszy z placu Niepodległości, a dalej jej trasa została wytyczona przez Księży Młyn, Monopolis, dworzec Łódź Fabryczna, Nowe Centrum Łodzi, Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź, plac Dąbrowskiego, plac Wolności do Zajezdni Muzealnej Brus.

Łódzki magistrat zaznacza, że fani motoryzacji i zabytków techniki podróż zabytkowymi autobusami będą mogli zakończyć zwiedzaniem dwóch komunikacyjnych obiektów - Muzeum Komunikacji Miejskiej przy ul. Wierzbowej i Zajezdni Muzealnej Brus przy ul. Konstantynowskiej, gdzie Noc Muzeów przygotowują MPK Łódź i Klub Miłośników Starych Tramwajów.

MPK Łódź. Inne linie zostaną wzmocnione

Muzea w Łodzi obsługiwać będą również pozostałe linie tramwajowe i autobusowe, których godziny kursowania wydłużone zostaną do ok. godz. 1 w nocy. Zapewnią łatwiejszy powrót z muzeów. Dotyczyć to będzie linii 2A, 2B, 10B, 11, 57 i 86

Linie tramwajowe 2A, 2B i 10B kursować będą z częstotliwością co 10 minut, natomiast linia tramwajowa 11 oraz linie autobusowe 57 i 86 – z częstotliwością co 20 minut. Ponadto wszystkie linie nocne obsługiwane będą autobusami przegubowymi, wyjątkiem będzie tylko linia N9.

Natomiast aby zapewnić dojazd do Muzeum Kinematografii na placu Zwycięstwa, linie nocne N1A i N1B zatrzymają się na dodatkowym przystanku na al. Piłsudskiego przy ul. Targowej.