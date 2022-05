1 ZDJĘCIE W plebiscycie Supermiasta można głosować na najpiękniejsze miejsca zielone w Łodzi i regionie. Wśród nich jest m.in. Park na Zdrowiu (Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta)

24 miejsca w Łodzi i regionie, z których każde oferuje inne doświadczenia. Arkadia zaprasza na spacer po parku romantycznym, Las Łagiewnicki do intensywniejszej aktywności fizycznej, a Ogród Botaniczny do poznawania tajemnic nie tylko regionalnej flory. Zachęcamy do głosowania na swoje ulubione miejsce.