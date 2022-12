Kryzys dobija hostel interwencyjny dla osób LGBT+."Jeśli nie stanie się cud, zamkniemy"

"Pedała w domu mieć nie chcemy" - słyszeli niektórzy podopieczni hostelu, kiedy ich własne rodziny wyrzucały ich z domu. Wśród lokatorów są też tacy, którzy uciekali przed przemocą fizyczną. Jeszcze innych zmusiła do tego bieda.

- Zgłaszają się do nas ludzie z całej Polski. Głównie ze ściany wschodniej, bo tam jest najgorzej. To najbardziej konserwatywny region, gdzie słowa Jarosława Kaczyńskiego rezonują bardzo mocno.

Za każdym razem, kiedy używa sobie np. na osobach transpłciowych jest to wręcz obrzydliwe, a niestety na bazie tych wypowiedzi buduje się społeczne przyzwolenie na agresję. Od trzech lat wydajemy na ulicy posiłki dla potrzebujących. Przez ten czas nikt na nas tyle razy nie opluł, co podczas tygodnia w ciągu tegorocznych Dni Godności - zauważa Mariusz Ławnik, prezes stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, które prowadzi w Łodzi hostel.

Ekipa hotelu pomaga nie tylko osobom LGBT+, ale każdemu, kto tego potrzebuje. Hostel utrzymuje się jednak ze zbiórek społecznych i grantów. Jeszcze nie tak dawno Ławnik i jego współpracownicy liczyli, że uda się im zebrać pieniądze na remont i rozbudowę hostelu. Dzisiaj walczą o przetrwanie.

Hostel dla osób LGBT+ na skraju upadku. Tęczowi Społecznicy liczą na cud

- Jeśli nie wydarzy się jakiś cud, z końcem roku będziemy musieli zamknąć hostel interwencyjny. Może to oznaczać, że kilka osób wyląduje na ulicy.

- obawia się Ławnik i dodaje: - Sam byłem osobą bezdomną. Wyszedłem z tego, ale wiem, jak to jest. Staramy się temu zapobiec, ale niczego nie możemy być pewni. Mamy okres zimowy. W innych hostelach brakuje miejsc, a większość pozostałych ośrodków nie jest wyspecjalizowanych w tym, żeby pomagać osobom ze środowiska LGBT. To trudny temat.

W łódzkim hostelu mieszka m.in: osoba transpłciowa. Tęczowi Społecznicy finansują jej tranzycję. Ze względu na niepełnosprawność ma na utrzymanie 720 zł. Nie stać jej więc na leki hormonalne za 500-600 zł, ani na samodzielny wynajem pokoju.

Potrzeba 100 tys. zł, żeby przetrwać kryzys

Utrzymanie jednego podopiecznego to dla stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy koszt ok. 2-3 tys. zł miesięcznie. To kwota jedna rośnie.

- Najważniejszy problem to finanse. Ceny gazu idą w górę, a ma być jeszcze gorzej. Dogrzewamy konkretne pomieszczenia, gdzie podopieczni śpią. W innych bywa chłodno. Musimy oszczędzać, na czym się da. Trzeba kupić jedzenie, środki czystości, opłacić rachunki bieżące i zaległe, leki, psychoterapię. Pomagamy nie tylko oferując pokój, ale opłacamy także pomoc psychologiczną, medyczną, seksuologiczną. Również osobom, które mają dach nad głową, ale nie stać ich na leczenie, a terminy wizyt u specjalistów na NFZ są, jakie są - mówi Przemysław Dańda, jeden z trójki współzałożycieli hostelu.

O tym, że zaczęli poważnie myśleć o zamknięciu, przesądził ostatni rachunek.

8,5 tys. zł za prąd czy 12 tys. zł za gaz to kwoty, które Tęczowi Społecznicy muszą uregulować w grudniu, ale żeby przetrwać całą zimę, potrzebują minimum 100 tys. zł.

- Koszty życia są coraz wyższe, więc trudno liczyć na wysokie wsparcie od osób prywatnych, skoro ich też dotyka kryzys. Sytuacja jest o tyle trudna, że ciężko dzisiaj otrzymać jakiekolwiek granty. Jakiś czas temu wysłaliśmy nawet korespondencję do ambasad z prośbą o namiary na organizacje zagraniczne, które mogłyby wejść z nami we współpracę. Nie ma ich zbyt wiele. Nie zawsze jest do kogo się zwrócić o pieniądze, a te, które udało nam się zebrać, zainwestowaliśmy w remont albo bieżące opłaty - podkreśla Nikodem Oleksowicz, trzeci ze współzałożycieli.

Bieda dotyka coraz więcej osób. Po zupę przychodzą ludzie w każdym wieku

Nawet jeśli hostelu nie uda się uratować, nie będzie to równoznaczne z zakończeniem działalności stowarzyszenia. Jednak organizowane przez Tęczowych Społeczników regularnie od trzech lat akcje związane z wydawaniem posiłków potrzebującym na ul. Piotrkowskiej, także stoją pod znakiem zapytania.

- Żeby gotować setki litrów zupy, potrzebujemy pieniędzy i miejsca. Nie tak potężny budynek, ale jakieś dwa pomieszczenia - przyznaje Mariusz Ławnik.

W listopadzie wydawali posiłki przez tydzień w ramach Dni Godności.

- Przyszło znacznie więcej osób starszych, ale i młodych, którzy pracują na umowach śmieciowych lub dorywczo, a przy obecnych cenach wynajmu czy żywności nie stać ich na ciepły posiłek. Niektórzy przynosili pojemniki, żeby zabrać zupę do domu. Jedzenie rozchodziło się w niesamowitym tempie, choć przygotowaliśmy taką liczbę porcji jak dotychczas. W pewnym momencie zabrakło nam pieniędzy na produkty i nie wiedzieliśmy, czy kolejnego dnia będziemy mogli wrócić. Udało się, ale nie było łatwo - opowiada Oleksowicz.

W grudniu udało im się ponownie wyjść na ulicę. Pomógł m.in. Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

- Zadzwoniłem i powiedziałem, że chcemy karmić osoby potrzebujące, ale nie mamy czym. Poprosiłem o pomoc. Nie odmówili. Tam, gdzie chodzi o godność człowieka, poglądy nie mają żadnego znaczenia - zaznacza Ławnik.

Jak można pomóc

Na razie priorytetem jest uregulowanie zaległych i bieżących opłat. Kiedy znów uda się powtórzyć akcję, Tęczowi Społecznicy nie są w stanie powiedzieć.

Obecnie, jak mówią, trwa zbiórka ostatniej szansy. Można ją wspomóc >>>>> TUTAJ.