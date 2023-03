Nowa wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi. "Urodzić się w Polsce, żyć w Polsce. Poczułem chłód w kark, od okna powiewa mrozem"

Włodzimierz Pawlak, Dziennik C 22, 2011, kolekcja autora fot. Muzeum Sztuki w Łodzi

Pawlak używa dwóch rodzajów bieli – cynkowej i tytanowej. Cynkowa z czasem intensywnie żółknie, a tytanowa, przyprószona pyłem grafitu ołówka, zachowuje swój chłodny odcień.

W ten sposób w „Dziennikach" uwidacznia się bodaj najważniejsza w malarstwie opozycja temperatury barw: ciepłe/zimne. W malarskim dzienniku malarz od lat tworzy studium zmiennego zachowania się farby prowokowanej wciąż tym samym - zdawałoby się - repertuarem gestów malarskich. Farba przestaje być farbą, staje się obrazem, a nawet światem.

We wstępie do katalogu Pawlaka napisałem, że pozostaje czasem nieporadny, nie profesjonalizuje swoich działań. Jego pojedyncze gesty są znikome – porównajmy je np. z action painting – i celowo niedoskonałe. Ale dają szansę przypadkowi. Jacques Maritaine napisał, że niezręczność jest świętą słabością, ale też największą tajemnicą wyrazu.

Bardzo istotny jest też fakt, że Pawlak trwa przy medium mocno od dekad kwestionowanym: przy malarstwie. Benedyktyńska praca, którą wykonuje, w dobie szybkiego sukcesu robi olbrzymie wrażenie.

Te kreski to nie jest jakaś fiksacja?

- Nie do końca. Fiksacja to popadanie w rutynę działania i niezdawanie sobie sprawy z tego, co właściwie się robi. Natomiast ten malarz cały czas zmierza do celu, zachowując twórczą przytomność. Zauważyłem, że w jednym z malarskich „Dzienników", pomiędzy kreskami pojawiła się notatka: „Kantor umarł". Zapytałem autora, czy pamięta, że zapisał to w obrazie. Odpowiedział, że kiedy siedział nad „Dziennikiem", usłyszał w radio, że Kantor nie żyje i spontanicznie wpisał to w płótno. Ten gest dowodzi, że jest cały czas czujny i reagujący na istotne impulsy z zewnątrz. A człowiek zafiksowany działa na odruchu – bo musi, a nie dlatego, że chce.

Obsesja rycia kresek budzi skojarzenia z odliczaniem czasu do końca wyroku.

- To bardzo uniwersalny gest. Kiedyś moja córka wyciągnęła mnie na wakacje do Tunezji. Zosia świetnie się bawiła, za to ja po kilku dniach byłem załamany bezbrzeżną nudą tej kanikuły. Ukradkiem, żeby nie robić dziecku przykrości, na ścianie za łóżkiem zapisałem do skreślenia tyle kresek, ile dni zostało do końca turnusu...

Włodka natomiast znam jeszcze ze studiów. Pamiętam scenę z pracowni rysunku prof. Wiesława Kruczkowskiego w warszawskiej akademii lat 80., rozgrywającą się przy kolejnym studium modela. Pawlak też wtedy robił jakieś swoje kreseczki niemające z modelem wiele wspólnego. Zdaje się, że po prostu studiował swoją wewnętrzną reakcję na motyw. Kruczkowski stanął wtedy za jego plecami i bezceremonialnie zaniósł się śmiechem. Chociaż ceniłem Kruczkowskiego jako pedagoga, to tym razem patrzyłem krzywo na taki despekt. Ale sam "poszkodowany" nic sobie z tego nie robił, jakby pewny słuszności raz obranej drogi. Prawdziwa erupcja jego malarstwa miała nastąpić dopiero na dyplomie w 1985 roku.

W swoich "Dziennikach" Pawlak świetnie realizuje ideę unizmu Strzemińskiego mówiącą o tym, że każdy element obrazu powinien być zorganizowany w interesie wyrazu całości.

Strzemiński pisał wręcz o prawach czystej plastyki, w tym o prawach budowy formy, logice praw materiału, jednolitości przestrzeni obrazu, prawie kontrastu, a nawet o tym, że obraz jest płaskim, czworobocznym światem dla siebie, i że właśnie to ustanawia malarstwo jako synekdochę dla świata.

Dlatego właśnie nazwałem prace Włodka „malarską humanistyką". W efekcie, bowiem, artysta tworzy obiekty kontemplatywne, które bez człowieka nie istnieją.

„Dzienniki A" kojarzą się z cyframi Romana Opałki.

- Wszyscy mają to skojarzenie. Nie powiem, że jest ono zupełnie chybione, ale moim zdaniem jest istotna różnica. Opałka skrajnie redukuje proces malarski. Kiedy nabiera farby na pędzel i zaczyna pisać cyfry, ślad z początku jest mocny, a potem blednie, i tak kilkakrotnie w jednym wersie. Suma tych milknących śladów w prostokącie płótna jest jednak dość uboga plastycznie, przez co bardziej eksponują się filozoficzne podstawy takiego dzieła. Słowem, Opałka jest malującym filozofem, natomiast Pawlak to rasowy, pełen pogłębionej refleksji, malarz.

Włodzimierz Pawlak, Dziennik nr 33 (31 VIII-28 IX), 1991, kolekcja autora fot. Muzeum Sztuki w Łodzi

Dlaczego biel? „Biel jest dobra i nie zaszkodzi malarstwu" – pisał Pawlak. - „Oślepiające światło, widok potężnego białego całunu okrywającego wszystko, jak w sławnym opisie białości Moby Dicka Melville’a. Biel, tajemnicze źródło świata i energii".

- Pewnie każdy malarz łapie się na filozofowaniu. Wydaje się jednak, że biel "Dzienników" to wybór w dużym stopniu techniczny.

Pisał też: „Śledzenie mojej twórczości wymaga uwagi i wytrzymałości". Czy żeby zrozumieć malarstwo Pawlaka, trzeba poznać cały cykl „Dzienników"?

- To, co charakterystyczne dla "Dzienników", zawiera się już w pierwszym obrazie cyklu. Kolejne prace to różne warianty podobnego działania, to myślenie o strukturze poprzez powtarzanie gestów dla ciągle nowej składni. Ale i gest trwania malarza przy tym samym medium w kolejnych próbach i wariantach, stanowi oczywistą premię poznawczą całego spektrum tej twórczości.

Włodzimierz Pawlak, Polacy formują flagę narodową, 1989, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie fot. Muzeum Sztuki w Łodzi

No właśnie, flaga. „Urodzić się w Polsce, żyć w Polsce. Poczułem chłód w kark, od okna powiewa mrozem". I: „Urodzić się w Polsce i umrzeć w Polsce. To bardzo wzruszające" – pisze Pawlak.

- Obraz „Polacy formują flagę narodową" to, rzecz jasna, w pierwszej instancji struktura plastyczna, ale też metafora państwa, którego ostateczny, widoczny i odczuwalny kształt tworzy wspólny wysiłek obywateli. Nawet niewielki postęp trzeba wypracować. Nie wszystko da się zadekretować lub przewidzieć.

Pawlak wspominał, że zetknął się z malarstwem, dziedziną wykwintną, dość trywialnie – ojciec kazał mu pomalować furtkę prowadzącą do rodzinnego domu w Korytowie pod Żyrardowem. Malarz cały czas tam mieszka. Jednak „polskość" nie jest dla niego kategorią polityczną, raczej topograficzną. Zgrzebność jego działań, rękodzielniczy charakter wykonania wynikają z tego, że pochodzi ze środowiska polskiej wsi, wzrastając blisko jej kultury.

Na wystawie pokażecie kilka wariantów „Dzienników", nie tylko te malarskie.

- Bardzo lubię „Dziennik B", bo pokazuje słynną artystyczną uważność i zdolność obserwacji twórcy. To odpadki jego życia i pracy. Pawlak gromadzi w gablotkach zużyte ołówki, stare etykiety, wyciśnięte tubki farb. Inna materia, a jednocześnie ta sama – jedna historia nie powstałaby bez drugiej. To pokazuje, że malarz myśli, że jest w tym, co robi uważny. Nie wiem, czy jakoś selekcjonuje przedmioty do gablotek, nie zapytałem go o to, ale nie wszystkie kojarzą się z tworzeniem. Są etykiety ze słoików po dżemach, bilet z muzeum sztuki. Wszak malarz, malując "przy okazji", żyje.

Ta benedyktyńska praca w domu na prowincji, mrówcze działanie kojarzą się z zamknięciem w celi, mnisią kontemplacją.

- Nie wszystkie przedmioty z „Dziennika B" sugerują klasztorne inklinacje autora. Włodek oddawał się w życiu różnym rozrywkom. Widać z tych jego gablotek, że jest po prostu facetem.

Jaki jest kuratorski pomysł na wystawę?

- Pawlak nie dał kuratorowi dużego pola do manewru. Od progu umówiliśmy się, że zrobimy wystawę według jego pomysłu, który sprowadza się do zachowania chronologii cyklu. Wobec improwizacyjnego charakteru pojedynczych obiektów nie musi to dać najlepszego z możliwych rezultatu, bo struktura wystawy też ma swoje prawa. Ale jeśli autor chce, to jako kurator jestem właśnie od tego, żeby go posłuchać i wyeksponować jego myśl.

Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Ogrodowa 19. "Włodzimierz Pawlak. Dzienniki 1989-2022". Kurator - Andrzej Biernacki, współpraca - Paulina Kurc-Maj. Wernisaż zaplanowano na 10 marca (piątek), o godz. 18. Prace Pawlaka można oglądać do 11 czerwca.